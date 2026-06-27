Todo lo que te espera este fin de semana en Zamora: Ferias y Fiestas de San Pedro 2026

Las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 siguen su curso en Zamora con actividades para todos los públicos que se alargarán hasta el 29 de junio, Día de San Pedro.

Conciertos, verbenas, parques infantiles, folklore, charangas, ferias, toros, flamenco, actividades deportivas, espectáculos pirotécnicos y las tradicionales ferias del Ajo y la Alfarería copan un programa completo que puedes consultar íntegramente aquí.

Alba Prieto

Sábado 27 de junio

A las 10.00 horas, XVI Encuentro Zamora con el Sahara, con haima tradicional, música, artesanía saharaui y tatuajes de henna, en la Plaza Mayor. Permanecerá abierto hasta las 22.00 horas.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Ronduero, por la zona centro.

A las 12.00 horas, inauguración de la Feria del Ajo, en la Avenida de las Tres Cruces. Se celebrará los días 27 y 28 de junio y se clausurará el 28 de junio a las 13.00 horas.

A las 13.30 horas, comida solidaria AZAYCA, “Paella solidaria”, con actuación del grupo Sacudión, en la Plaza Mayor.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.30 horas, corrida de toros con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde, con toros de El Pilar, en la Plaza de Toros.

A las 20.00 horas, ZA!SummerFest, con José de Rico, Doctor Bellido, Vicente One More Time, La Madre del Topo, Eric García, Dani Mata, David Zelmar, DJ Capi B2B Dudek y Ramos Ferra, en el recinto ferial IFEZA. Entradas en zafestzamora.com.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, disco móvil infantil “Los amigos de Piruleta”, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.00 horas, en el Escenario Campeche, El PoZcas - ¿Qué pasa con San Pedro?, en la Plaza de la Constitución.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Sin Control, en la Plaza de Castilla y León.

A.B.G.

A las 21.00 horas, Charanga Malavida, desde Plaza Marina hasta Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de The Last Train - Spanish Caravan, en La Marina.

A las 21.00 horas, pasacalles de gigantes y cabezudos de Capitonis Durii “El Cerco de Zamora”, junto con los gigantes de Puebla de Sanabria. La Subidaza a Balborraz será a las 22.00 horas, con espectáculo de luz y música.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Ocellum Music Band, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, LIV Festival de Flamenco, con Capullo de Jerez, La Macanita y El Farru, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas. Entradas: 25 euros un día y abono de dos días por 40 euros.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Kirson, en la Plaza de Castilla y León.

A las 23.00 horas, espectáculo pirotécnico Demonios de Montblanc, con recorrido por Plaza de Belén, Puente de Piedra, Cuesta del Pizarro, Plaza San Ildefonso, Rúa de los Notarios, Sor Dositea Andrés y Parque de San Martín.

A las 00.00 horas, Orquesta Marsella, en la Plaza Mayor.

Domingo 28 de junio

De 10.00 a 13.00 horas, XXIII Concentración Internacional Citröen 2CV y Clásicos, con exposición de vehículos, photocall y mercadillo en la Plaza Mayor. A las 13.00 horas habrá pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

C. G.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 11.30 horas, desfile “Gigantes Puebla de Sanabria” - Hermanamiento, con recorrido por Avenida Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, San Torcuato, Pelayo, Santa Clara, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Pelayo, San Torcuato, Plaza Alemania, Ronda de San Torcuato y Avenida Plaza de Toros.

A las 12.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Arracada, por la zona centro.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con Ronduero, por la zona centro.

A las 19.30 horas, corrida de toros “Banderilleros de oro”, con Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín, con toros de Castillejo de Huebra, en la Plaza de Toros.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, “Campacuento”, de la compañía Teatro Zolopotroko, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.00 horas, Batucada Nikkidrums, desde La Marina hasta la Plaza Mayor.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Project Claudia, en la Plaza de Castilla y León.

A.B.

A las 20.30 horas, XXXVIII edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial, en el Teatro Ramos Carrión.

A las 21.00 horas, Charanga Malavida y El Flow, desde Plaza Marina hasta Plaza Mayor.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de SoulNSound, en La Marina.

A las 21.30 horas, XIII edición “Noche de las Velas”, con “Copla, cuplé y zarzuela”, en el Patio Claustral del Seminario, Plaza de San Atilano. Entrada donativo: 15 euros.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Suricato Morse, en la Plaza de la Constitución.

A las 22.30 horas, en el Escenario del Cuzo, concierto de Xfitos, en la Plaza de Castilla y León.

A las 00.00 horas, Orquesta La Huella, en la Plaza Mayor.

Lunes 29 de junio

A las 10.00 horas, pasacalles de Gigantes y Gigantillas Ciudad de Zamora, de la Asociación Cultural Tradición y Música Popular. El recorrido partirá de la calle Villalpando y pasará por Puerta la Feria, El Riego, San Vicente, Plaza Mayor, Ramos Carrión, Plaza Viriato, Renova, Plaza Sagasta, Santa Clara, Alfonso IX, Plaza Alemania, Víctor Gallego, Amargura, Campo de Marte y Villalpando.

De 11.00 a 14.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

De 18.00 a 21.00 horas, Parque Infantil y Juvenil en La Marina.

A las 19.00 horas, pasacalles de la XXXIII Muestra de Folklore con La Bigornia, por la zona centro.

A las 20.00 horas, en el Escenario San Pedrito, concierto divertido de la Banda de Música de Zamora, en la Plaza del Maestro Haedo.

A las 20.30 horas, en el Escenario del Cuzo, masterclass de zumba a cargo de Z Zamora, en la Plaza de Castilla y León.

A las 21.00 horas, en el Escenario Majo, concierto de Remember 90, en La Marina.

A las 21.30 horas, en el Escenario Campeche, concierto de Haciendo el Indie, en la Plaza de la Constitución.

A las 21.30 horas, en el Escenario Catedral, “Noches Flamencas de verano”, de la Escuela de Baile Carmen Ledesma, con las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, en la Plaza de la Catedral.

A las 21.30 horas, concierto de Los Diablos, en la Plaza Mayor.

A las 22.30 horas, en el Escenario Catedral, segunda jornada del LIV Festival de Flamenco, con Miguel Poveda, en la Plaza de la Catedral. Apertura de puertas a las 21.30 horas.

A las 23.30 horas, espectáculo de fuegos artificiales en la Playa de los Pelambres.