Movilidad
Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
El coche de La Regional de las 17.30 salió diez minutos antes porque había completado el pasaje
Decenas de pasajeros del autobús de la línea que cubre el trayecto entre Zamora, Toro y Valladolid, se han quedado en tierra en la tarde de este sábado, debido a que la alta demanda de usuarios ha cubierto las plazas disponibles y no se ha puesto ningún refuerzo para rescatar a los usuarios que se quedaron tirados.
"Tenía que estar en Toro a las seis y ahora no sé si voy a llegar siquiera en el siguiente autobús", decía uno de los pasajeros afectados, que llegó a la estación a las 17.20 y se encontró con que el coche de línea ya había salido.
El problema fue que cuando llegó el siguiente autobús, se llenó con los pasajeros del anterior y no tuvo tampoco capacidad de absorber toda la demanda. Partió completo a las 16.27, es decir, unos minutos antes de la hora oficial de partida porque estaba ya con todas las plazas ocupadas. Fueron 16 las personas que quedaron de nuevo en tierra, aunque esta vez con la promesa de que vendría un nuevo transporte de refuerzo a rescatarlos.
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León
- El fenómeno París de Noia arrasa en Zamora: llenazo absoluto de la orquesta gallega en la avenida de la Feria