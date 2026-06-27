Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora

Decenas de pasajeros del autobús de la línea que cubre el trayecto entre Zamora, Toro y Valladolid, se han quedado en tierra en la tarde de este sábado, debido a que la alta demanda de usuarios ha cubierto las plazas disponibles y no se ha puesto ningún refuerzo para rescatar a los usuarios que se quedaron tirados.

"Tenía que estar en Toro a las seis y ahora no sé si voy a llegar siquiera en el siguiente autobús", decía uno de los pasajeros afectados, que llegó a la estación a las 17.20 y se encontró con que el coche de línea ya había salido.

El problema fue que cuando llegó el siguiente autobús, se llenó con los pasajeros del anterior y no tuvo tampoco capacidad de absorber toda la demanda. Partió completo a las 16.27, es decir, unos minutos antes de la hora oficial de partida porque estaba ya con todas las plazas ocupadas. Fueron 16 las personas que quedaron de nuevo en tierra, aunque esta vez con la promesa de que vendría un nuevo transporte de refuerzo a rescatarlos.