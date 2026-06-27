Arranca la temporada de verano del “Desafío Alimerka” con más premios y retos personalizados

El verano ya está aquí y Alimerka vuelve a convertir la compra diaria en una experiencia llena de emoción. Tras el éxito cosechado durante la edición de primavera, el “Desafío Alimerka” estrena su temporada estival con nuevas recompensas, retos personalizados y la continuidad de Antonio Resines como embajador de una de las campañas de fidelización más reconocibles de la cadena.

Hasta el próximo 23 de septiembre, los clientes podrán acumular sellos, superar retos y acceder a un catálogo de premios que, edición tras edición, sigue ampliando sus propuestas y elevando el nivel de las recompensas. Para dar la bienvenida a esta nueva temporada, la compañía ha lanzado un spot protagonizado por Antonio Resines, el embajador del “Desafío Alimerka” de este año, en el que despliega una vez más su característico sentido del humor y cercanía.

La edición de verano mantiene la dinámica sencilla y participativa que ha conquistado a miles de clientes, al tiempo que consolida las mejoras introducidas a principios de año para garantizar una experiencia de juego óptima. Con este nuevo lanzamiento, aquellos usuarios que no hayan participado en temporadas anteriores tienen la misma oportunidad de canjear sus sellos por los premios de mayor valor, asegurando que temporada tras temporada siempre se pueda ganar. Esta medida garantiza que todos los clientes dispongan del mismo tiempo para planificar sus compras y optar a las recompensas en igualdad de condiciones.

Retos hechos a medida

La gran novedad de esta edición llega de la mano de los retos personalizados. Fiel a su compromiso de escuchar y adaptarse a las necesidades de sus clientes, Alimerka incorpora dinámicas diseñadas específicamente para cada perfil de usuario. Además de los retos mensuales comunes, cada participante recibirá varios retos exclusivos adaptados a sus hábitos de compra. Una propuesta innovadora que busca ofrecer una experiencia más cercana, relevante y personalizada, premiando la fidelidad de una manera más ajustada a cada cliente.

Los retos están señalizados en las tiendas. / Cedida.

Un verano cargado de premios

El catálogo de recompensas vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la campaña. Este verano, los participantes podrán optar a premios pensados tanto para disfrutar del día a día como para vivir experiencias inolvidables.

Entre las recompensas destacan viajes a destinos internacionales como Miami o Florencia, neveras portátiles para acompañar las jornadas de playa y piscina, proyectores para disfrutar de auténticas noches de cine al aire libre, cafeteras de especialidad para los amantes del buen café, o vales para canjear en las tiendas de Alimerka, entre otros muchos.

Además de los regalos directos, la campaña culminará en septiembre con el esperado “Bombo del Verano”, en el que podrán participar aquellos clientes que completen tres retos especiales denominados “retos PIN”. En este bombo se sortearán dos grandes premios: dos compras gratuita durante todo un año, una ayuda que supondrá un importante ahorro para el hogar ganador; y dos espectaculares viajes a China, una oportunidad única para descubrir uno de los destinos más fascinantes del mundo.