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El zamorano Javier Benavente publica su segundo libro, "Impacto o nada", sobre el mundo empresarial

La obra aboga por un modelo de negocio con propósito social

El autor del libro, Javier Benavente.

El autor del libro, Javier Benavente. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Aportar las claves para construir empresas exitosas, pero facilitando la vida en su entorno. Ese es el mensaje del último libro de Javier Benavente, titulado “Impacto o nada”, donde el empresario zamorano defiende que “las empresas que no generen un impacto positivo real en las personas de su alrededor, se quedarán fuera del mercado”.

Se trata de una nueva perspectiva sobre el mundo empresarial: a más impacto social positivo, mejor balance económico. De esta manera, aunque durante años muchas compañías hayan confiado su crecimiento al precio, al producto, al tamaño y a la eficiencia, el autor plantea que este modelo ya está más que amortizado. “El futuro es de las empresas que, además de mejorar la vida de empleados, clientes y entorno social, convierten esa manera de trabajar en una forma normalizada de actuar”, asegura el empresario zamorano.

Desde su propia experiencia

Benavente habla, además, desde su propia experiencia. Tras un grave accidente que le hizo replantearse su manera de ver el mundo, tanto personal como de la empresa, ha ejercido como empresario durante cuatro décadas y subraya que “facilitar la vida de las personas es la mayor estrategia diferenciadora”.

Libro &quot;Impacto o nada&quot;

Libro "Impacto o nada" / Cedida

Ese impacto social, además, ayudará a la compañía a “atraer talento, reducir desgaste interno, fidelizar clientes, generar confianza, mejorar la reputación y construir negocios más sólidos”, enumera. Y es que, según este autor, el mercado está cambiando de forma irreversible. “Los consumidores buscan marcas en las que confiar; los empleados quieren trabajar en empresas que comprendan su realidad; y la sociedad exige organizaciones capaces de ir más allá de las características de sus propios productos y contribuir al bienestar común. En ese nuevo contexto, impactar positivamente deja de ser una opción reputacional y se convierte en una condición de, en unos casos, supervivencia, y en otros de competitividad y diferenciación”, explica.

Manual práctico

El libro “Impacto o nada” ya se puede adquirir en librerías de todo el país como manual práctico y humano dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y profesionales que buscan diferenciarse y crecer de manera sostenida.

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Su mensaje se centra en que “el impacto social no es lo que una empresa hace cuando ya ha triunfado, es una de las razones por las que puede triunfar”, finaliza Benavente.

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