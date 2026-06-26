Zamora renueva su acreditación como "Ciudad Amiga de la Infancia"

Zamora vuelve a ser reconocida como una ciudad comprometida con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. El Ayuntamiento de la capital ha renovado su acreditación como "Ciudad Amiga de la Infancia". Sello que pone en valor el compromiso municipal con la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como el trabajo desarrollado para garantizar su participación activa en la vida de la ciudad.

La entrega de los diplomas que acreditan esta distinción tuvo lugar esta mañana en la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), en un acto presidido por la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, y la presidenta de UNICEF Comité Castilla y León, María Eugenia García Rincón. En representación del Ayuntamiento de Zamora asistió la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, quien recogió el diploma acreditativo, acompañada por el jefe del Servicio y la técnica municipal de Infancia.

Junto a Zamora, renovaron también esta distinción las localidades de Aldeamayor de San Martín y Boecillo (Valladolid), Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), Carrión de los Condes (Palencia), Salamanca y Valladolid, así como la Diputación de Palencia, poniendo de manifiesto el compromiso de las administraciones locales de Castilla y León con la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Acto de entrega de la renovación de acreditación de Zamora como "Ciudad Amiga de la Infancia". / Cedida / LZA

La renovación de este reconocimiento supone un respaldo al trabajo que el consistorio zamorano viene desarrollando desde hace años en materia de infancia y adolescencia, impulsando políticas transversales que sitúan a niños, niñas y adolescentes en el centro de la acción municipal.

En este sentido, el Ayuntamiento destaca "la estrecha colaboración que se mantiene con las diferentes organizaciones, asociaciones y entidades sociales de la ciudad, cuya implicación resulta fundamental para el desarrollo de programas, actividades y proyectos dirigidos a la población infantil y juvenil".

"La participación activa de los niños, niñas y adolescentes, junto con la implicación de las familias, profesionales y entidades colaboradoras, constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de Ciudad Amiga de la Infancia que se está impulsando en Zamora", declaran desde el Ayuntamiento.

Renovación de un sello que supone también un importante estímulo para continuar avanzando en "nuevas líneas de trabajo que permitan seguir construyendo una ciudad más inclusiva, participativa y comprometida con el bienestar y los derechos de la infancia y la adolescencia".