Zamora avanza en la humanización de los cuidados a personas dependientes

El Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora ha acogido esta semana la quinta sesión de 2026 del Programa de visitas demo formativas “El Futuro de los Cuidados”, una iniciativa financiada por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León que continúa promoviendo la innovación, la formación y la mejora de la atención sociosanitaria a través de experiencias prácticas y transferencia de conocimiento.

Bajo el título “Taller Humanizando los entornos del cuidado”, la jornada ha reunido a profesionales del sector interesados en profundizar en nuevas estrategias para transformar los espacios y contextos de atención, entendidos no solo como lugares físicos, sino también como entornos relacionales, experiencias, actividades y cultura organizativa orientadas al bienestar de las personas.

Casos de éxito e innovación en humanización de entornos

La primera parte del taller se centró en una sesión teórica en la que se presentaron casos de éxito innovadores, tanto nacionales como internacionales, que muestran cómo distintas organizaciones han logrado mejorar la calidad de vida de las personas mediante la transformación de sus entornos de cuidado.

Durante esta parte de la jornada se abordaron ejemplos relacionados con la humanización de espacios y servicios, la incorporación de la naturaleza y la biofilia en los entornos asistenciales, la participación de las personas usuarias y el bienestar de los propios profesionales, así como otros proyectos desarrollados por Simbiotia en el ámbito de la humanización de organizaciones.

Foto de familia de los participantes en la visita demo formativa en el Hub de La Aldehuela / Cedida

La segunda parte del taller tuvo un carácter eminentemente práctico y se desarrolló en los espacios interiores y exteriores del propio Hub, permitiendo a los asistentes trasladar la teoría a situaciones reales y explorar nuevas formas de intervención sobre los entornos de cuidado.

La sesión contó con la participación de Albert Cervera, CEO y fundador de Simbiotia, experto invitado de la jornada, quien guio los trabajos prácticos orientados a la humanización de organizaciones y la creación de entornos de bienestar. A través de esta dinámica, los profesionales pudieron reflexionar sobre cómo pequeñas transformaciones en los espacios, las relaciones y la organización de los servicios pueden generar un impacto significativo en la autonomía, el confort y la calidad de vida de las personas atendidas.

Un enfoque integral para mejorar bienestar y autonomía

Con esta quinta visita demo formativa de 2026, el programa “El Futuro de los Cuidados” continúa ampliando su mirada sobre la innovación en el ámbito sociosanitario, incorporando enfoques que van más allá de la tecnología para poner el foco también en la dimensión humana, ambiental y organizativa de los cuidados.

La jornada permitió a los profesionales asistentes explorar herramientas y metodologías para repensar los entornos de atención desde una perspectiva más amable, participativa y centrada en la persona, reforzando así el compromiso del programa con una atención sociosanitaria más innovadora, humana y transformadora.