Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campaña de abonados del Zamora CFRescate de un toro en Sanabria, ZamoraAccidente en Santa Cristina de la Polvorosa, ZamoraDirecto | Terremoto en Venezuela
instagramlinkedin

Hub de Innovación Tecnológico de La Aldehuela

Zamora avanza en la humanización de los cuidados a personas dependientes

Casos prácticos de entornos favorables, en el Programa de visitas demo formativas

Albert Cervera desarrolla los conceptos de mejora del entorno para los cuidados.

Albert Cervera desarrolla los conceptos de mejora del entorno para los cuidados. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora ha acogido esta semana la quinta sesión de 2026 del Programa de visitas demo formativas “El Futuro de los Cuidados”, una iniciativa financiada por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León que continúa promoviendo la innovación, la formación y la mejora de la atención sociosanitaria a través de experiencias prácticas y transferencia de conocimiento.

Bajo el título “Taller Humanizando los entornos del cuidado”, la jornada ha reunido a profesionales del sector interesados en profundizar en nuevas estrategias para transformar los espacios y contextos de atención, entendidos no solo como lugares físicos, sino también como entornos relacionales, experiencias, actividades y cultura organizativa orientadas al bienestar de las personas.

Casos de éxito e innovación en humanización de entornos

La primera parte del taller se centró en una sesión teórica en la que se presentaron casos de éxito innovadores, tanto nacionales como internacionales, que muestran cómo distintas organizaciones han logrado mejorar la calidad de vida de las personas mediante la transformación de sus entornos de cuidado.

Durante esta parte de la jornada se abordaron ejemplos relacionados con la humanización de espacios y servicios, la incorporación de la naturaleza y la biofilia en los entornos asistenciales, la participación de las personas usuarias y el bienestar de los propios profesionales, así como otros proyectos desarrollados por Simbiotia en el ámbito de la humanización de organizaciones.

Foto de familia de los participantes en la visita demo formativa en el Hub de La Aldehuela

Foto de familia de los participantes en la visita demo formativa en el Hub de La Aldehuela / Cedida

La segunda parte del taller tuvo un carácter eminentemente práctico y se desarrolló en los espacios interiores y exteriores del propio Hub, permitiendo a los asistentes trasladar la teoría a situaciones reales y explorar nuevas formas de intervención sobre los entornos de cuidado.

La sesión contó con la participación de Albert Cervera, CEO y fundador de Simbiotia, experto invitado de la jornada, quien guio los trabajos prácticos orientados a la humanización de organizaciones y la creación de entornos de bienestar. A través de esta dinámica, los profesionales pudieron reflexionar sobre cómo pequeñas transformaciones en los espacios, las relaciones y la organización de los servicios pueden generar un impacto significativo en la autonomía, el confort y la calidad de vida de las personas atendidas.

Un enfoque integral para mejorar bienestar y autonomía

Con esta quinta visita demo formativa de 2026, el programa “El Futuro de los Cuidados” continúa ampliando su mirada sobre la innovación en el ámbito sociosanitario, incorporando enfoques que van más allá de la tecnología para poner el foco también en la dimensión humana, ambiental y organizativa de los cuidados.

Noticias relacionadas y más

La jornada permitió a los profesionales asistentes explorar herramientas y metodologías para repensar los entornos de atención desde una perspectiva más amable, participativa y centrada en la persona, reforzando así el compromiso del programa con una atención sociosanitaria más innovadora, humana y transformadora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
  2. Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
  3. Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
  4. Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
  5. Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
  6. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  7. Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
  8. Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora

Zamora renueva su acreditación como "Ciudad Amiga de la Infancia"

Zamora avanza en la humanización de los cuidados a personas dependientes

Zamora avanza en la humanización de los cuidados a personas dependientes

Feria del Ajo 2026 en Zamora: Los mismos productores pero un tercio más de ajos en las Tres Cruces

Feria del Ajo 2026 en Zamora: Los mismos productores pero un tercio más de ajos en las Tres Cruces

Pepe y Dori se jubilan tras 43 años al frente del Bar Sayago en el barrio zamorano de Pinilla: "Dejamos toda una vida aquí"

Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde abren este sábado la Feria Taurina de Zamora

Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde abren este sábado la Feria Taurina de Zamora

¿Salió tu peña en el Grand Prix de San Pedro? Búscate en nuestra gran galería fotográfica

Aparcar en Zamora, ¿misión imposible? Piden a Guarido que cumpla con las nuevas plazas prometidas

El zamorano Javier Benavente publica su segundo libro, "Impacto o nada", sobre el mundo empresarial

El zamorano Javier Benavente publica su segundo libro, "Impacto o nada", sobre el mundo empresarial
Tracking Pixel Contents