Z! Live Rock Fest anuncia preventa exclusiva de entradas para su edición de 2027 en Zamora

La cita es este lunes, 29 de junio, a partir de las 10.00 horas. Será entonces cuando el Z! Live Rock Fest abra la primera venta de entradas para la edición del próximo año.

Esta preventa exclusiva estará dirigida a quienes ya han formado parte del festival en ediciones anteriores: todos aquellos que hayan adquirido alguna vez una entrada para el Z! Live recibirán en el correo electrónico utilizado en su compra una contraseña con la que podrán acceder a esta venta anticipada, disponible únicamente durante 24 horas o hasta agotar las mil unidades puestas a la venta.

Los asistentes podrán adquirir su abono al precio especial de 120 euros más gastos de gestión para una edición que ya tiene fechas: 17, 18 y 19 de junio de 2027 en Zamora. Finalizada esta preventa exclusiva, comenzará la venta general de abonos.

Un festival más ambicioso

La organización trabaja desde hace meses en una edición “llamada a marcar un nuevo capítulo en la historia del festival”, subrayan. “Un Z! Live más ambicioso, más cuidado y pensado para seguir consolidando a Zamora como uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes del rock y el metal”, añaden.

Z! Live 2026 / A. P. (Archivo)

El festival continúa así creciendo sin renunciar a la filosofía que lo ha convertido en una referencia para miles de aficionados al rock y al metal, con aforo limitado, ausencia de solapamientos entre conciertos, cercanía con las bandas “y una experiencia pensada para disfrutar de cada momento”, subrayan.

Aunque el cartel todavía no puede anunciarse, el equipo del festival avanza que trabaja en una edición especialmente importante, con una propuesta artística y de experiencia a la altura del crecimiento del Z! Live en los últimos años.

Mucho más que conciertos

Además de las tres jornadas principales de conciertos, la programación volverá a extenderse más allá del recinto con iniciativas como los Showcases Z! Pro, previstos para el 16 de junio, y una nueva edición de Metal Town, que del 17 al 20 de junio llenará Zamora y Salamanca de conciertos y actividades paralelas.

El festival quiere seguir reforzando los servicios que han convertido al Z! Live en una cita cómoda, accesible y pensada para el público. En las últimas ediciones, los asistentes han podido disfrutar de propuestas como zonas de descanso, áreas de restauración, barras, espacios de merchandising, acampada, taquillas, servicios para familias, y una oferta cada vez más completa para vivir el festival con mayor comodidad.

Atención a la experiencia del público

De cara a 2027, la organización seguirá trabajando en esa línea, “con especial atención a la experiencia del asistente, la información previa, la movilidad, la estancia en la ciudad y la mejora de los servicios dentro y fuera del recinto”, se enumera.

Z! Live 2026 / A. P. (Archivo)

Una de las principales novedades de esta nueva etapa será el impulso de los packs de alojamiento y abono, una propuesta pensada para facilitar la planificación del viaje a quienes llegan desde fuera de Zamora. “Estos packs permitirán unir la compra del abono con la reserva de alojamiento, reforzando la experiencia global del festival y facilitando que el público pueda centrarse en disfrutar del Z! Live sin preocuparse por la disponibilidad hotelera en la ciudad durante esos días”, valoran.

“Estamos preparando una edición muy especial para nosotros. Z! Live 2027 representa una nueva etapa, construida desde el orgullo por lo que hemos conseguido, la ilusión por todo lo que viene y la ambición de ofrecer la mejor experiencia hasta ahora. Queremos que el público forme parte de este camino desde el primer día”, señala la organización.

Compromiso con Zamora

Con esta nueva edición, Z! Live Rock Fest refuerza su compromiso con Zamora, con su público y con una forma de entender el festival como algo más que una sucesión de conciertos, una celebración colectiva, una experiencia compartida y una cita imprescindible en el calendario del rock y el metal.

Z! Live 2026 / A. P. (Archivo)

La organización recuerda que esta preventa constituye “la única oportunidad de adquirir un abono en estas condiciones económicas” y anima a los seguidores del festival a no dejar pasar una promoción que solo permanecerá activa durante un día.