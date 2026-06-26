¿Cuándo volverá el calorazo a Zamora? Últimos días de tregua

El comienzo oficial del verano ha traído consigo la primera gran ola de calor. Después de tres días asfixiantes, con sus noches tropicales, las temperaturas sofocantes han dado un respiro que se prolongará hasta final de semana, aunque el termómetro seguirá en ascenso de forma progresiva.

Como recogen desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, para este viernes no hay avisos meteorológicos activos por fenómenos adversos. Es más, incluso no se descarta la posibilidad de que se produzcan chubascos dispersos al noroeste de la Comunidad.

Hoy en Zamora, conforme al pronóstico, tras una noche más fresca se espera que las temperaturas mínimas se mantengan en torno a los 16 grados y las máximas apenas superen los 31 grados en las horas centrales del día en una jornada soleada.

A partir de mañana, el ascenso térmico comenzará con un grado más (32 grados), otro más el domingo (33), otros dos más el lunes (35) y otros dos más para el martes, (37 grados).

Previsión meteorológica para los próximos días en Zamora

El ascenso térmico llegará a su pico el próximo martes 30 de junio para despedir el sexto mes del año y el primero del verano con calor. El mercurio también subirá por la noche y las temperaturas mínimas no bajarán de los 19 grados. Unas temperaturas altas que, sin embargo, serán más suaves que las registradas durante la ola de calor pasada y se producirán de forma puntual en una sola jornada.

Previsión meteorológica en Zamora. / Aemet

Cuidado con el sol

Como recuerdan desde Sanidad de Castilla y León, el efecto natural del sol tiene consecuencias beneficiosas para la salud, pero también nocivas, tales como el envejecimiento prematuro de la piel, la formación de arrugas y manchas antiestéticas, quemaduras de la piel, disminución de las defensas, cataratas en los ojos o incluso puede dar origen a la formación de cáncer de piel.

Los cambios de los valores sociales, han hecho que el bronceado deje de ser un atributo de los trabajadores del campo y pase a ser, al igual que la forma de vestir, una práctica social que se identifica con un aspecto saludable, deportivo, y de buena posición social.

El bronceado en una piel sana, es la respuesta biológica de defensa frente a la radiación solar. Es la forma que tiene la piel de protegerse de las radiaciones ultravioletas (UV). El deterioro de la capa de ozono, hacen que esta exposición resulte cada vez más peligrosa.

Es suficiente una sola exposición solar con quemaduras en la infancia o adolescencia, para que la posibilidad de desarrollar cáncer de piel en el adulto sea mucho mayor. Por eso, las medidas protectoras en los niños y adolescentes , ante la exposición al sol, son imprescindibles y necesitan una atención especial, pensando en el futuro. Recomendaciones para la exposición solar: