¿Cuándo volverá el calorazo a Zamora? Últimos días de tregua
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días
El comienzo oficial del verano ha traído consigo la primera gran ola de calor. Después de tres días asfixiantes, con sus noches tropicales, las temperaturas sofocantes han dado un respiro que se prolongará hasta final de semana, aunque el termómetro seguirá en ascenso de forma progresiva.
Como recogen desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, para este viernes no hay avisos meteorológicos activos por fenómenos adversos. Es más, incluso no se descarta la posibilidad de que se produzcan chubascos dispersos al noroeste de la Comunidad.
Hoy en Zamora, conforme al pronóstico, tras una noche más fresca se espera que las temperaturas mínimas se mantengan en torno a los 16 grados y las máximas apenas superen los 31 grados en las horas centrales del día en una jornada soleada.
A partir de mañana, el ascenso térmico comenzará con un grado más (32 grados), otro más el domingo (33), otros dos más el lunes (35) y otros dos más para el martes, (37 grados).
Previsión meteorológica para los próximos días en Zamora
El ascenso térmico llegará a su pico el próximo martes 30 de junio para despedir el sexto mes del año y el primero del verano con calor. El mercurio también subirá por la noche y las temperaturas mínimas no bajarán de los 19 grados. Unas temperaturas altas que, sin embargo, serán más suaves que las registradas durante la ola de calor pasada y se producirán de forma puntual en una sola jornada.
Cuidado con el sol
Como recuerdan desde Sanidad de Castilla y León, el efecto natural del sol tiene consecuencias beneficiosas para la salud, pero también nocivas, tales como el envejecimiento prematuro de la piel, la formación de arrugas y manchas antiestéticas, quemaduras de la piel, disminución de las defensas, cataratas en los ojos o incluso puede dar origen a la formación de cáncer de piel.
Los cambios de los valores sociales, han hecho que el bronceado deje de ser un atributo de los trabajadores del campo y pase a ser, al igual que la forma de vestir, una práctica social que se identifica con un aspecto saludable, deportivo, y de buena posición social.
El bronceado en una piel sana, es la respuesta biológica de defensa frente a la radiación solar. Es la forma que tiene la piel de protegerse de las radiaciones ultravioletas (UV). El deterioro de la capa de ozono, hacen que esta exposición resulte cada vez más peligrosa.
Es suficiente una sola exposición solar con quemaduras en la infancia o adolescencia, para que la posibilidad de desarrollar cáncer de piel en el adulto sea mucho mayor. Por eso, las medidas protectoras en los niños y adolescentes , ante la exposición al sol, son imprescindibles y necesitan una atención especial, pensando en el futuro. Recomendaciones para la exposición solar:
- Utilice sistemáticamente la protección de un sombrero de ala ancha, una camisa, un pantalón, y sin olvidarse de la protección ocular (gorro con visera, y gafas de sol protectoras frente a los rayos UV).
- Permanezca a la sombra, use sombrillas o toldos cuando no haya sombra natural, especialmente entre la 12 y las 16 horas, cuando el sol se encuentra en lo más alto y las temperaturas son más elevadas.
- Los rayos solares se reflejan en muchas superficies tales como arena, agua, nieve, rocas, por lo tanto, se debe proteger la piel incluso en la sombra.
- Conozca su tipo de piel, su sensibilidad personal al sol (piel clara, morena u oscura) y practique las exposiciones de forma tanto más progresivas cuanto más claro sea el fototipo.
- Evite quemaduras del sol. Aún en un día nublado el riesgo de quemadura sigue existiendo, puesto que el 90% de los rayos UV son capaces de atravesar las nubes. También el riesgo se incrementa con la altitud.
- Los bebés menores de seis meses no deben tener contacto directo con el sol.
- Antes de salir de casa aplicar protectores solares sobre la piel limpia y seca y en cantidad suficiente, y renovar la aplicación cada 2 horas y después de cada baño. La aplicación periódica de los protectores solares no se hace con el fin de poder aumentar el número total de horas de exposición al sol, ni promover un bronceado intenso, sino para permitir una exposición razonable sin riesgo.
- No se exponga al sol más de una o dos horas diarias, aunque lleve protector solar.
- Los niños, y las personas de piel sensible particularmente, siempre deben usar un FPS alto (mayor de 30).
- Ciertos medicamentos son capaces de producir fotosensibilización o aumentar el riesgo de reacción de la piel frente al sol.
- Beba abundante agua antes, durante y después de la exposición solar, sin esperar a tener sed.
- Si advierte que un lunar cambia de tamaño, forma o color, o aparecen nuevos "lunares" de rápido crecimiento, consultar al dermatólogo.
- No debemos olvidar el uso de fotoprotectores solares y de ropa adecuada, sombreros y gafas, durante todo el año, ya sea con la práctica de actividades deportivas al aire libre (esquí, ciclismo, montañismo, senderismo, footing, etc,) o simplemente pasear.
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