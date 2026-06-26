Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León

La línea de tren convencional entre Galicia y Zamora se prepara para acoger el tráfico ferroviario de mercancías que se verá afectado por el corte de la vía entre León y Ponferrada, previsto, según indican algunas fuentes, para después del verano.

De hecho la filial de mercancías de Renfe tiene previsto iniciar en breve las prácticas de los maquinistas para que puedan hacerse con la habilitación para circular por la vía de conexión entre Orense y Zamora, que será vital para sacar el tráfico de mercancías que fundamentalmente está enfocado por el corredor leonés.

El hecho de que la vía de la vecina provincia esté electrificada es lo que le da ahora mismo ventaja para el tráfico de mercancías con respecto a la alternativa por Zamora, si bien, no obstante, la salida del tren convencional por esta provincia tiene un factor favorable determinante: ahorra 160 kilómetros de camino a Madrid y mejor trazado, con rampas máximas de 15 milésimas frente a las 21 por León. “El rodeo que tienen que dar los trenes para entrar o salir de Galicia es un atraso total”, señalaron a este diario fuentes del sector. Ambos trazados son en vía única.

Sea como fuere en la actualidad la mayor parte del tráfico de mercancías va por León, aunque algunos operadores privados eligen la vía de Zamora, como el que lleva merluza congelada entre los puertos gallegos y de Levante.

El corte de la línea para modernizar el puerto de Manzanal se prolongará durante aproximadamente año y medio.

Renovación de vía

Por otra parte, Adif ha sacado un contrato para la compra de 17.000 traviesas de hormigón para la renovación de la vía de tren convencional entre Zamora y Puebla de Sanabria, en las que invertirá cerca de dos millones de euros, concretamente 1,9 millones. Con ese número de traviesas se puede adecuar tan solo un puñado de kilómetros, aunque se prevén acopios tanto en la base de La Hiniesta como en la estación de Puebla de Sanabria.

También en el tramo de vía convencional entre Zamora y Medina del Campo se llevarán a cabo actuaciones similares, y de hecho hay ya material entre Toro y Castronuño.

A medio plazo hay otro importantísimo reto pendiente. Se trata de la reforma del histórico túnel de Padornelo, puerta de acceso a Galicia, mantenga cortada la línea convencional de ferrocarril entre Zamora y la vecina comunidad más de cinco años, según el informe de restricciones a la circulación elaborado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Se trata de una de las actuaciones de mayor envergadura de las que afronta Adif, pues, permitirá la adecuación del túnel de Padornelo (5.949 metros) a la alta velocidad. Esta intervención requerirá el corte de la línea convencional entre Zamora y Orense durante 67 meses, es decir, cinco años y medio.

En concreto, Adif recoge en su catálogo de restricciones de la red ferroviaria la ejecución de la obra del túnel de Padornelo entre el primer trimestre de 2027 y el segundo de 2031. A finales del próximo año debería estar listo el proyecto de esta obra, encargado por 4,17 millones en agosto de 2023, que incluye la reforma de la galería, pero también los nuevos viaductos Leira y Pedro y el nuevo túnel de Aciberos (445 metros).

La ejecución de estos trabajos, todavía sin contratar, obligará a utilizar para las circulaciones en ambos sentidos el nuevo túnel construido para la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, ya que el de Padornelo, de la red convencional, quedará cerrado al tráfico hasta que terminen los trabajos.