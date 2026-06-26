El Parador de Zamora quiere ahorrarse los 113.000 euros del impuesto de construcciones

El Ayuntamiento de Zamora no bonificará el impuesto de construcciones, instalaciones y obras al proyecto de renovación del Parador, que había solicitado la declaración de especial interés o utilidad municipal con el fin de conseguir la exención de una tasa que asciende a un 3% del presupuesto de los trabajos.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, explicó que esta negativa, que será refrendada por el Pleno municipal del próximo martes, no significa que la obra no sea importante para la ciudad, sino que no cumple las previsiones de la ordenanza que se refiere más a un enfoque social.

Es decir, la obra del Parador consiste en modernizar el establecimiento hotelero, lo que va a ser positivo para la ciudad. Pero para librarse del pago del impuesto de construcciones lo que exige la ordenanza es que tenga un interés social, lo que requiere un informe favorable en este sentido del área de Servicios Sociales. En este caso no se ha apreciado que en esta obra exista este enfoque social, cosa que sí sucede en una segunda, las obras de enfermería de la Residencia Reina de la Paz de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Zamora, conocida popularmente como "el asilo", sita en Hernán Cortés 44”, que sí ha sido declarada de especial interés o utilidad municipal y, por tanto, se le concede una bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

El importe de licitación de la obra del Parador es de 4,3 millones de euros, pero para el cálculo del impuesto no se tiene en cuenta el IVA, con lo cual quedaría en unos 3.550.000, de los cuales se calcula el gravamen del 3,2%, es decir, en torno a los 113.700 euros. Como la bonificación es del 95%, en caso de haberse aceptado el Parador se habría ahorrado pagar 108.000 euros.

Aunque el importe total de la obra del Parador es superior, llega a aproximadamente diez millones de euros, no todo este dinero está afectado por el impuesto, sino que hay partidas, como el mobiliario, que quedan fuera.

En concreto, el artículo dedicado a las bonificaciones en la ordenanza del Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras dice que “se concede la bonificación por interés social (…) del 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, siempre que se justifique mediante informe favorable de la Concejalía de Bienestar Social y Salud Pública tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

No es, por tanto, indica Bernardo, una decisión política la de decidir a qué obra se le aplica la bonificación y a cuál no, sino que la ordenanza obliga a que concurran circunstancias sociales.

Monte la Reina

Por otra parte, el Pleno municipal aprobará previsiblemente por unanimidad una moción de apoyo a Monte la Reina en la que según explicó el concejal Pablo Novo, se reflejarán las demandas de los militares que en un futuro van a ir destinados al campamento (se estima que en torno a 1.400) y sus familias, reivindicaciones recogidas directamente por el edil en una reunión con asociaciones profesionales.

Se trata de preparar la infraestructura necesaria para que la ciudad, en este caso la capital, pero también Toro, puedan ofrecer condiciones de vivienda para alojar a estos militares y sus familias.

En este sentido, el Ayuntamiento dispone de solares con los que llegar a acuerdos con la Junta para que Somacyl ejecute promociones de viviendas, como la que está ya muy avanzada en Vista Alegre.