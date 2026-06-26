Los obstáculos ambientales del polígono Zamora Norte: desde la aviación a las aguas residuales

La zona afectada por el radiofaro de ayuda a la navegación aérea de Coreses es uno de los escollos que debe afrontar el proyecto de ampliación del polígono industrial de Monfarracinos para superar la aprobación ambiental del Plan Regional “Zamora Norte”, que lo sustenta, junto con el respeto a las vías pecuarias, que no pueden ser viales interiores ni aparcamientos, como está previsto actualmente; la evacuación de las aguas residuales, pendientes aún de la anunciada depuradora apuntada cuando se aprobó el primer polígono y el detalle de las necesidades de potencia de suministro eléctrico. Algunas de estas exigencias vienen de organismos estatales, como Aviación Civil y la Confederación Hidrográfica, pero otras proceden de los propios departamentos de la Junta, como la Dirección General de Energía y Minas o el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

El procedimiento de evaluación ambiental del Plan Regional entró en la Consejería de Medio Ambiente el 29 de agosto de 2025. El 14 de noviembre se emitió el documento de alcance, el 10 de febrero de 2026 la Consejería de Medio Ambiente lo somete a exposición pública y este pasado lunes, 22 de junio de 2026 publica una orden con la declaración ambiental estratégica. En esta se informa que durante este trámite se recibieron varias alegaciones, de particulares y la Comunidad de regantes Canal Toro-Zamora, que versan sobre la afección a sus parcelas y sobre las infraestructuras de riego existentes.

De hecho, la declaración ambiental estratégica advierte que cualquier obra, vertido o aprovechamiento de agua en el Canal Toro Zamora requerirá autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. También se consultó a las administraciones afectadas.

Aguas residuales y nueva depuradora

Uno de los asuntos espinosos es el de las aguas residuales. La Confederación Hidrográfica del Duero indica que el actual vertido autorizado de Monfarracinos al cauce público tras el paso por una fosa séptica “no se considera adecuado”. No obstante, señala que el 5 de agosto de 2024 el Ayuntamiento de Monfarracinos presentó una solicitud para verter aguas residuales del núcleo urbano al Valderaduey mediante una EDAR (depuradora de aguas residuales) diseñada para 4.036 habitantes equivalentes que podría entrar en funcionamiento por fases: la primera con la mitad de capacidad para las aguas sucias del pueblo y un tercio del polígono y la segunda para el núcleo urbano y el 100% del polígono.

Esquema de la ampliación del polígono con un añadido al sector 1 y en el sector 3 / Plan Regional Zamora Norte

Cada una de las líneas estará formada por tamiz de eliminación de sólidos finos, desarenado, desengrasado, tanque Imhoff (de separación de sólidos suspendidos), tratamiento biológico mediante biodiscos y decantación secundaria, compartiendo el pozo de entrada dotado de desbaste de gruesos y bombeo.

Es el Ayuntamiento el responsable de que pueblo y polígono viertan en condiciones, para lo que tiene que elaborar una ordenanza, así como de asegurar que el agua de abastecimiento sea suficiente para las necesidades. Ahora mismo tiene tres concesiones de agua, una de 96.625 metros cúbicos y dos de 104.619 metros cúbicos y en caso de que no sean suficientes, deberá pedir más a la CHD.

Un obstáculo imprevisto: la seguridad aérea

Si esta circunstancia del agua ha estado siempre presente como problema a resolver para el desarrollo del polígono, en la tramitación de la ampliación ha aparecido un problema nuevo: la aviación. “Parte del propuesto Corredor de Infraestructuras del ámbito del Plan Regional se encuentra dentro de la zona de seguridad del Radiofaro omnidireccional VHF (VOR ZMR) y del Equipo medidor de distancias (DME ZMR) de Coreses. Si bien en esta zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, “se prohíbe cualquier elemento sobre el terreno” la Dirección General de Aviación Civil puede autorizarlos excepcionalmente, previa autorización a su vez de Enaire (la empresa pública española que tiene asignada la gestión de la navegación aérea en España) y AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea). Estos informes aún no existen, y, por tanto, la Dirección General de Aviación Civil tampoco puede emitir el suyo pero recuerda que este es “preceptivo y vinculante” porque sin él o con un contenido negativo, el Plan Regional será “nulo de pleno derecho”. Energía eléctrica, Valcabado y el firme de la CL-612

Las consideraciones de la Dirección General de Energía y Minas, departamento de la propia Junta, por su parte, obligan a “realizar la previsión de necesidades de potencia de suministro eléctrico del polígono con descripción de detallada de la red de energía eléctrica de distribución existente, así como una previsión de consumo y descripción de las instalaciones próximas de suministro de gas. Además, en puede considerar promocionar la energía renovable en el entorno”.

Esquema del Corredor de Infraestructuras, que podría chocar con la zona de seguridad aérea del radiofaro de Coreses / Plan Regional Zamora Norte

Y atendiendo a la reclamación apuntada por el Ayuntamiento de Valcabado, la línea de evacuación que pretende discurrir por este término municipal tendrá que ser subterránea y deberá ir por las cunetas de vías y caminos públicos, estableciendo las prescripciones de servicio e interés público que sean necesarios, antes de afectar a terrenos privados o establecer limitaciones de derecho de propiedad.

Con respecto a las carreteras no se estima que haya problemas salvo el aumento de tráfico pesado en la CL-612 sobre todo en los 3,5 kilómetros entre la glorieta de acceso al polígono y el enlace con la A-66 que obligaría a aumentar la categoría del firme.

Vías pecuarias

Las vías pecuarias son otro de los aspectos que el proyecto actual debe modificar. Por ahí pasa el Cordel de Villalpando, que se ajusta al antiguo trazado variando la anchura que, aunque no es regular en toda su longitud, se puede considerar como de 15 metros, el Cordel de la Trinidad que sigue aproximadamente el mismo trazado que la antigua vía pecuaria, pero con una anchura de 10 metros (se corresponde con parte del camino D y E); y las vías Pecuarias de Nueva Creación, que se corresponde con el camino D-3-2-1, con una anchura de 10 metros, afectado por la ampliación del Plan Regional, el denominado camino D-3-2, también con una anchura de 10 metros, que ahora es colindante con este ámbito por el mismo motivo.

El Cordel de Villalpando está afectado por el sector 01 del plan en una franja donde están planificados el vallado perimetral, una zona señalada en los planos de espacio libre público y por una zona de aparcamientos.

Vías pecuarias que pasan por el polígono de Monfarracinos / Plan Regional Zamora Norte

Con la incorporación de parcelas al oeste en la anterior modificación y de la ampliación en el nuevo Sector Zona Norte 3, parte del camino D-3-2-1 está incluido dentro del polígono, quedando integrado en un nuevo vial planificado, incluyendo aparcamientos. Este vial es, como se ha referido, una vía pecuaria con 10 metros de anchura tras el proceso de concentración parcelaria.

Pero el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora advierte que "ni el uso como vial ni como zona de aparcamiento de un polígono industrial, según la ley, están entre los usos propios, ni compatibles, ni complementarios de una vía pecuaria".

Por lo tanto, para la incorporación de este camino al Plan como vial, debería solicitarse expresamente una modificación de trazado de la vía pecuaria. Para ello se deberá proponer un trazado alternativo que cumpla estas condiciones: mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios.