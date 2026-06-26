"Mójate por la esclerosis múltiple" en la piscina de Zamora el 5 de julio

La Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple celebrará la XIII Edición en Zamora de la Campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple el próximo domingo 5 de julio en la piscina de la Ciudad Deportiva. (archivo adjunto).

Se trata de una acción de sensibilización social y de solidaridad con las más de 58.000 personas que tienen Esclerosis Múltiple en España. El "Mójate", iniciado en España por la Fundación Esclerosis Múltiple en 1.994, es un acto de participación ciudadana y de captación de recursos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y de sus familias.

La actividad se realiza de nuevo en la Piscina Municipal de Zamora "La Sindical", el próximo 5 de julio, domingo. Contaremos con varios clubes de Zamora que no se quieren perder ningún año el "Mójate": Natación Zamora, Waterpolo Zamora, Triatlón Duero, Triatlón Zamora, Balonmano Zamora, Fundación Personas, que nadarán metros en un acto simbólico de solidaridad. Al final de la jornada, contabilizaremos el número de personas que han participado y los metros nadados.

Es una campaña de natación solidaria en la que se implican alrededor de 900 piscinas a lo largo de toda España, para que los ciudadanos colaboren con la Esclerosis Múltiple. Los organizadores pondrán a disposición de los bañistas el material del "Mójate", como camisetas, bolsas, mochila, lapiceros o toallas.

Un diagnóstico cada cinco horas

En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se estima que más de 58.000 personas padecen Esclerosis Múltiple. El 70% de los casos de Esclerosis Múltiple (EM) se producen entre los 20 y 40 años. Cada cinco horas se diagnostica un nuevo caso de EM en España.

La actividad conocida como "Mójate por la Esclerosis Múltiple" se realiza en piscinas y playas de las localidades adheridas y consiste en nadar metros por las zonas acotadas en un acto simbólico de solidaridad.

Es, por tanto, una campaña de natación solidaria en la que se implican alrededor de 900 piscinas y playas a lo largo de toda España. El objetivo de la campaña Mójate es principalmente la sensibilización social y captación de fondos destinados a los servicios de neurorrehabilitación que Azdem (la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple) presta a las personas con Esclerosis Múltiple u otra patología neurodegenerativa.