Los juegos de mesa reivindican el valor de compartir tiempo "cara a cara" en las fiestas de San Pedro

En una época marcada por las pantallas y el consumo inmediato de contenidos, los juegos de mesa reivindican un tipo de ocio pausado, basado en la conversación, la estrategia y el tiempo compartido. Ese es el espíritu con el que la Plaza de la Leña de Zamora ha acogido durante tres tardes, dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro, una actividad que ha reunido a personas de todas las edades alrededor de los tableros.

Los participantes han podido descubrir, o redescubrir, una amplia variedad de juegos de mesa disputándose el triunfo en partidas más rápidas o en otras más complejas que han exigido de una mayor concentración. Juegos tan populares como Catán o Carcassonne han coincidido como otros creados por autores locales como "Neón & Acero", diseñado por Mark Markfeel, organizador del evento, o "Mascaradas", de Nacho Domínguez.

No obstante, el objetivo de la iniciativa va más allá del propio juego. "Representa justo el polo contrario a las pantallas. Son momentos para sentarte cara a cara con la gente, que es una cosa que parece que es cada vez más un bien preciado y se nos olvida. Se trata de eso, de compartir un rato cara a cara, eso siempre es un valor a reivindicar", explica Mark. Contacto directo que es uno de los principales atractivos de los juegos de mesa.

Tipo de ocio para disfrutar sin prisas que ha obtenido una satisfactoria respuesta por parte del público zamorano. Durante todas las jornadas se han acercado desde niños hasta jóvenes, con una destacada presencia de familias que compartían partida entre padres e hijos. En las sesiones de rol, por su parte, el perfil predominante ha sido el de jóvenes y adultos de entre 13 y 40 años.

Programación en la que ha habido espacio tanto para los aficionados veteranos como para quienes se estrenaban en este mundo. Algunos acudían expresamente para participar en partidas de "Neón & Acero", conocer sus novedades o adquirir la última expansión del juego, mientras que muchos otros aprovecharon la ocasión para descubrir títulos que nunca habían probado, guiados por las explicaciones de los organizadores y colaboradores.

Ni siquiera las altas temperaturas de estos días han impedido la buena acogida de la actividad, con una asistencia que ha ido creciendo con el paso de las jornadas hasta el punto de que ha sido necesario incorporar más mesas para dar cabida a todos los participantes.

Éxito de la convocatoria que confirma la popularidad que viven los juegos de mesa desde la pandemia. "Por suerte o por desgracia se pusieron de moda y desde entonces, hemos notado que todos los eventos nacionales relacionados con juegos de mesa funcionan", señala Mark, quien destaca que cada vez existe una comunidad más amplia tanto de jugadores como de creadores. No en vano, autores zamoranos como él mismo o Nacho Domínguez han conseguido presentar sus proyectos en eventos celebrados fuera de la provincia, contribuyendo a dar visibilidad al talento local.

Propuesta distinta en las fiestas de San Pedro en Zamora que ha convertido la Plaza de la Leña en un punto de encuentro en torno a juegos de mesa para todos los gustos.