La Feria del Automóvil Eléctrico abre en Zamora: "Mucha gente te dice que el coche eléctrico no es para ellos, pero si no lo han probado, no pueden saberlo"

Quitar los miedos, informarse y probarlo. Estos son los tres consejos principales que da Mario Martínez, delegado de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE) en Zamora a todas las personas que duden sobre si este tipo de automóviles son para ellos.

"Mucha gente te dice que el coche eléctrico no es para ellos, pero si no lo han probado, no pueden saberlo", comenta. Por ello, les anima a acudir a un concesionario, hablar con el comercial o con la asociación de usuarios para que les trasladen la experiencia real que tienen. "Pruébalo, y luego ya siéntate, echa tus números y evalúalo, pero sin probarlo no puedes decir que no, porque probablemente para muchísima gente el ahorro es sustancial y cubre perfectamente sus necesidades", afirma Martínez.

Con este objetivo de visibilizar la movilidad eléctrica, la Plaza de la Marina acoge, en el marco de las Ferias y Fiestas de San Pedro, la tercera edición de la Feria del Automóvil eléctrico este viernes 26 de junio hasta las 20.00 horas. Jornada que, como novedad, cuenta con un espacio de exposición dedicado a vehículos de servicio, instituciones y empresas para dar a conocer las operativas reales con cero emisiones que ya se emplean en la ciudad, destacando la presencia de vehículo de la Policía Local y furgonetas de los servicios urbanos.

"Por un lado, nos vamos a encontrar con la propuesta comercial de varios concesionarios respecto al vehículo nuevo que ya ofrecen y este año tenemos también vehículos destinados al servicio, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicio de limpiezas, incluso alguna empresa privada que también, como una autoescuela que tiene vehículo eléctrico", detalla el responsable de la asociación en la provincia.

Mario Martínez, delegado de AUVE en Zamora. / Alba Prieto / LZA

Tercer año que se realiza la feria, apreciándose grandes avances desde su primera edición tanto en la mejora de la oferta de las marcas como en el hecho de que los consumidores estén más informados. "Se nota que están menos desinformados y eso es importante, además vemos que cada vez más personas se plantean el paso al vehículo eléctrico como una alternativa real que evalúan dentro del ámbito de las cosas que pueden comprar", valora Martínez.

Creciente demanda de alternativas más accesibles que se dan a conocer en el evento en el que se pueden solicitar pruebas de conducción para experimentar el confort y la eficiencia del motor eléctrico en un entorno real.

"Tenemos una oportunidad única porque hay mucha gente que vive en la provincia, que se mueve a diario hacia la ciudad o hacia otros núcleos de población y que además puede cargar en su casa. El vehículo eléctrico es para todos, pero para ese perfil de uso mucho más", aprecia.

En cuanto al miedo que suele suscitar la disponibilidad de la infraestructura de recarga rápida en vías de alta ocupación, autovías y carreteras, el delegado de la AUVE en Zamora, envía un mensaje de calma. "Estamos perfectamente cubiertos, te vas a encontrar, más o menos cada 60 kilómetros, con una estación de carga ultra-rápida, no hay haber problema, pero sí que necesitamos llegar a mucho más a los núcleos de población pequeños y a lo que llamamos carga desatendida, esa carga de oportunidad de me voy a comer y lo dejo cargando mientras, por ejemplo", explica.

La capital es además un referente a nivel nacional, destacando como la ciudad con más puntos de recarga gratuitos por número de habitantes de toda España. "Es una cosa de la que tenemos que enorgullecernos, pero lo que necesitamos es llegar más a esa carga lenta y, sobre todo, a los pueblos para que prácticamente en todos haya un cargador semi-rápido o lento", subraya.