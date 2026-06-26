Feria del Ajo 2026 en Zamora: Los mismos productores pero un tercio más de ajos en las Tres Cruces

El mismo número de ajeros, 90, pero un tercio más de producto, en torno a los 750.000 kilos frente al medio millón del pasado año. Con buenas perspectivas en la calidad del producto por la favorable climatología (llovió cuando tenía que hacerlo e hizo buen tiempo cuando tocaba) hacen que las expectativas del certamen de las Tres Cruces sean máximas. De hecho, aunque la Feria no tiene las dimensiones de los buenos tiempos (cabe en el camino de ida y vuelta entre Amargura y Regimiento de Toledo) en ediciones como la del año pasado literalmente vendió todo lo vendible (también cebollas), lo que demuestra que sin inventar nada el certamen dispone aún de recorrido.

Los precios rondarán este año de 10 a 12 euros las ristras normales y 15 las más gordas. Se celebra el 27 y 28 de junio, sacrificando el día de San Pedro propiamente dicho, el 29, con el fin de aprovechar el fin de semana, ya que la mañana del sábado suele ser el punto álgido para las ventas.

Precisamente el corte de la cinta inaugural está previsto para el mediodía de este sábado, con presencia de todas las autoridades provinciales que apoyan sin reservas la histórica cita con el exquisito producto de la tierra, en un certamen organizado y sustentado en las últimas décadas por la Caja Rural de Zamora.

La Marca de Garantía Ajo Zamorano, estará presente en la Feria con un stand, abierto a los ciudadanos, para "conocernos mejor y descubrir todo lo que hace únicos a nuestros productos". "Nuestra participación, explica la Marca de Garantía, reafirma el firme compromiso que compartimos con la agricultura local, la tradición y la máxima calidad de nuestros productos".

Te invitamos a formar parte de esta celebración. No dudes en pasarte por nuestro stand para visitarnos, conocernos mejor y descubrir todo lo que hace únicos a nuestros productos.

PROCEDENCIA Y NÚMERO DE PUESTOS DE LA FERIA DEL AJO 2026 Localidad (puestos) El Maderal (10) Fuentesaúco (10) Villabuena del Puente (7) Zamora (7) La Bóveda de Toro (6) Cuelgamures (5) Argujillo (4) Cantabria (3) El Pego (3) El Piñero (3) Fuentespresadas (3) Jambrina (3) Roales del Pan (3) Venialbo (3) Badajoz (2) Coreses (2) Fuentelapeña (2) Moraleja del Vino (2) San Miguel de la Ribera (2) Cubo del Vino (1) Guarrate (1) Monfarracinos (1) Palencia (1) Salamanca (1) Sanzoles (1) Tola de Aliste (1) Valcabado (1) Villanueva del Campo (1) Villaralbo (1)

La presencia de ajeros zamoranos es este año más reducida, 83 puestos, pero se compensa con la de productores de otras provincias, en concreto los de Cantabria, que son novedad este año. La elaboración de las ristras, un trabajo artesanal cada vez con menos relevo generacional es el principal lastre para la asistencia a la Feria, ya que muchos productores venden ya en origen la producción.

En el sorteo de puestos, celebrado hace unos días en la sede de Caja Rural por Oscar Rojo, el responsable del departamento agrario de la entidad, el concejal de festejos, David Gago, y la técnico de comunicación de la casa, Laura Huertos, el número 1 fue para la inscripción número 27, que será la que empiece la serie en la confluencia de Tres Cruces con Amargura y está a nombre de Sara González Cuéllar, que viene de Almendralejo, en Badajoz. A partir de ahí se irán colocando por ese lateral para regresar por el de enfrente, dejando el centro libre.

No faltarán también los puestos de cebollas, los de sombreros y otros elementos de cuero y complementarios, las actuaciones musicales de los grupos de folclore o la entrega de premios a las mejores ristras y montones.

Todos los elementos, pues, para una de las ferias más típicas del San Pedro zamorano, anunciada este año con la obra de Laura Merayo que representa un simpático burrito portador de los ajos.

A la una de la tarde del domingo se celebrará el acto de entrega de los premios a las mejores ristras y montones, con dotación económica y también trofeo para los primeros lugares.