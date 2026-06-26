El fenómeno París de Noia arrasa en Zamora: llenazo absoluto de la orquesta gallega en la avenida de la Feria

La avenida de la Feria, un de las más anchas de la ciudad de Zamora, casi se queda pequeña para recibir a París de Noia. La orquesta gallega, una de las formaciones más populares y esperadas del circuito verbenero nacional, firmó este jueves 25 de junio una de las noches más multitudinarias de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora, con miles de personas entregadas a un espectáculo que convirtió la zona en una auténtica fiesta colectiva.

Peñistas, familias, grupos e amigos, curiosos y visitantes se mezclaron desde antes de las once de la noche en una avenida que fue llenándose hasta superar la altura de bar Anglo, donde se ubicaban las últimas filas del público, sin olvidar los "palcos" de la Ronda de Santa María, donde otros zamoranos menos amigos del gentío disfrutaban de la música apoyados en la muralla, en un ambiente festivo pero más sosegado que el de la calzada de la Feria.

La expectación era máxima y la respuesta del público no defraudó: Zamora acudió en masa para ver en directo a París de Noia, una orquesta que arrastra seguidores allí donde actúa y que llegaba a la capital como uno de los grandes reclamos musicales del programa festivo.

La actuación respondió a esa expectación con un despliegue de música, luces, ritmo y espectáculo pensado para todos los públicos. Durante la noche, la avenida de la Feria se transformó en una gran pista de baile al aire libre, con un público que coreó canciones, bailó y acompañó cada tramo del concierto con una energía constante.

El éxito de la cita confirma el tirón de las grandes orquestas dentro de las Ferias y Fiestas de San Pedro. París de Noia llegaba precedida por su fama y por el interés que había despertado su presencia en Zamora, que ya ha disfrutado dos veces de la Panorama (2024 y el pasado lunes) y de La Misión (2025), otras de las dos grandes orquestas del país. Pero la visita de París de Noia no defraudó y terminó consolidándose como uno de los momentos más destacados de las fiestas de este año. La imagen de la avenida abarrotada, con miles de asistentes disfrutando del espectáculo, resume una noche de verbena grande en la capital.

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Con París de Noia sobre el escenario, Zamora volvió a demostrar la fuerza de sus fiestas y la capacidad de convocatoria de una programación musical que ha encontrado en la avenida de la Feria uno de sus grandes espacios para los epectáculos más multitudinarios.