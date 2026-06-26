Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde abren este sábado la Feria Taurina de Zamora

Tras el aperitivo del Gran Prix de peñas, la Feria Taurina de San Pedro se dispone a vivir durante en fin de semana las dos corridas de toros que componen el abono, previstas los días sábado 27 y domingo 28 a partir de las 19.30 horas.

Este sábado son Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde los tres toreros que se medirán ante los astados de Moisés Fraile, como ya lo hicieron el año pasado. Además, la terna llegará de nuevo a Zamora en muy buen momento en sus respectivas carreras.

No en vano, Emilio de Justo acaba de conseguir recientes triunfos a nivel internacional, como en Aguascalientes, en México; o en el Coliseo de Nimes, en Francia, o el recientísimo de Ávila. Por su parte, Borja Jiménez sigue demostrando su gran dimensión y cortando orejas; mientras que Manuel Diosleguarde se ha proclamado triunfador de la Corrida de la Oportunidad de Valladolid hace poco más de un mes y es semifinalista en la presente edición de la Copa Chenel.

Junto con los diestros, los toros de El Pilar serán los protagonistas en el coso zamorano, procedentes del campo charro y con todos los atributos para dar buen juego sobre el ruedo y permitir el lucimiento de los toreros, además de propiciar el disfrute del público.

Fue el buen juego del pasado año, que propició el triunfo de los tres diestros, lo que permite a la ganadería repetir en esta edición.

"Banderilleros de oro"

La segunda de abono (domingo, 28 de junio, 19.30 horas) la protagoniza un cartel con el sello de "Banderilleros de Oro", integrado por Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín. Un aliciente, el del cartel de los toreros banderilleros, para propiciar una tarde memorable en Zamora.

Los tres diestros llegan en buen momento de sus respectivas carreras. Antonio Ferrera abrió la puerta grande de Madrid en la pasada feria de San Isidro, de la que el salmantino Ismael Martín fue nombrado torero revelación. Por su parte, El Fandi también ha conseguido triunfos recientes como, por ejemplo, en Granada, y ha logrado un hito: tres indultos consecutivos.

La corrida, procedente del campo charro, se lidiará con toros de Castillejo de Huebra, de la ganadera María José Majeroni, de encaste Murube. Son seis toros de hechuras armónicas y una marcada expresión de seriedad.

Se espera que los ejemplares de la divisa roja y verde den buen juego sobre el ruedo zamorano, de modo que puedan permitir tanto el lucimiento de los toreros como el disfrute de los tendidos en la plaza gestionada por la empresa Tauroemoción.