Elena Bahamonde, zamorana en el programa 'Astronauta por un Día': “La primera sensación cuando probé la gravedad 0 no la voy a olvidar nunca"

El programa “Astronauta por un Día”, puesto en marcha por la Agencia Espacial Española (AEE), nace para acercar al espacio a 25 estudiantes de Bachillerato y otros cinco universitarios de todo el país y despertar vocaciones STEM. En esta primera edición ha podido participar, por méritos propios, la zamorana Elena Bahamonde, quien acaba de terminar sus estudios de Bachillerato en el IES María de Molina.

En su caso, la curiosidad fue la que le llevó hasta este programa. Después de ver la película “No mires arriba”, protagonizada por Leonardo Di Caprio, en la que se habla de llegada de un cometa a la Tierra, empezó a investigar por Internet y se topó con el número del Boletín Oficial del Estado donde se publicitaba esta oportunidad de la AEE. “Mi padre ya me advirtió sobre lo complicado que iba a ser que me escogieran entre todos los candidatos, pero mi familia me ayudó a rellenar la instancia”, agradece.

La primera criba era el expediente académico y la pasó sin problema, ya que en todas las asignaturas tenía sobresaliente de media. El siguiente paso fue elaborar un vídeo de 45 segundos para presentarse y explicar una propuesta como embajador de la Agencia Espacial Española, en el caso de ser seleccionado. Su faceta de judoka profesional le dio la idea. “Enlacé deporte y ciencia porque, como nos recalcaron durante el programa, aparte del ámbito científico, en el espacio hay hueco para todos, desde técnicos hasta abogados o incluso iniciativas empresariales”, pone como ejemplos.

La prueba física

En el último paso para conseguir una de las 25 plazas tuvo un pequeño problema logístico que pudieron solucionar, finalmente. “Había que realizar un conjunto de pruebas médicas en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, en Torrejón de Ardoz, pero justo ese fin de semana tenía competición en Italia”, recuerda. Haciendo encaje de bolillos con horarios y vuelos cumplió con los dos compromisos. Una de las plazas ya era suya. “Fue ahí donde empecé a tomar conciencia de que todo aquello estaba ocurriendo de verdad y que me iba a rodear de gente muy inteligente con la que podría hablar de muchos temas y compartir inquietudes”, se ilusionó.

La zamorana Elana Bahamonde, en plena gravedad cero. / Cedida

Con el resto del grupo comenzó su aventura espacial rumbo a Murcia, donde está la Academia General del Aire y del Espacio, en la base aérea de San Javier. Una intensa semana con un apretado horario de ponencias, encuentros, experimentos y anécdotas, como el madrugón que se pegó con un grupo de militares de la base para salir a correr, ya que tenía que entrenar, y que pocos le pudieron seguir el ritmo. “Estábamos veinte apuntados a la carrera y terminamos solo tres”, apunta.

Visita sorpresa

Una charla sobre diferentes proyectos, derecho espacial, satélites o materiales junto a un recorrido por las instalaciones fueron las actividades del primer día, además de detallar al grupo las precauciones que debían tener en el vuelo parabólico que harían al día siguiente. Como colofón de la jornada, todos los participantes se llevaron una gran sorpresa cuando en la sala entraron Sara García y Pablo Álvarez, los dos astronautas españoles seleccionados por la Agencia Espacial Europea, “súper simpáticos, cercanos y contándonos su experiencia y todas las pruebas que tuvieron que pasar. Estaban, además, muy ilusionados por que un programa como este se pusiera en marcha en España”, asegura.

Los dos astronautas españoles, con la zamorana detrás de ellos, a la izquierda. / Cedida

Y llegó el día más esperado de todo el programa, embarcando en un avión “mucho más grande de lo que imaginaba” y con pastillas contra el mareo para prevenir cualquier posible molestia ante ese vuelo parabólico, en el que los acompañaron los astronautas españoles. “El avión tenía solo una pequeña parte con asientos, el resto estaba vacío y con el suelo acolchado”, describe. Allí experimentaron la gravedad de Marte, la de la luna y también la gravedad cero, dividiéndolos en grupos mientras también realizaban diferentes actividades, como observar la reacción de una llama o un péndulo en esa atmósfera.

Una sensación única

“La hipogravidez fue una sensación como si de repente el suelo quisiera tragarte, pero de una forma que era hasta agradable. Yo sentía una presión en el pecho y un poco de calor, pero me gustaba”, describe. “Era algo liberador, como sentir que nada te sostenía y podías hacer lo que quisieras, ahí flotando”, añade. Reconoce que sintió mareos durante la experiencia, pero se pasaron simplemente con descansar un rato en los asientos para volver con el grupo. “La primera sensación de que no había ninguna fuerza sobre mi cuerpo no la voy a olvidar nunca. No hacer nada y simplemente centrarte en lo que sentías para mí fue magia”, afirma.

Foto de grupo de todos los participantes. / Cedida

La propia Sara García le entregó su diploma de embajadora de la Agencia Espacial Española, mientras que la banda del ejército tocaba bandas sonoras de películas vinculadas con el espacio como colofón. Casualmente, su participación en este programa coincidió con la celebración de su 18 cumpleaños. “Cuando mis padres mi preguntaron qué quería de regalo, les dije que primero me dejaran aterrizar de todo lo que acababa de vivir”, bromea.

Hacia su futuro profesional

Además, este programa le ha ayudado a perfilar un poco más su futuro profesional. “Tenía pensado hacer Derecho y Administración y Dirección de Empresas bilingüe, pero no sabía hacia dónde enfocarlo. Ahora sé que quiero dedicarlo a algo que tenga que ver con el espacio, con la aeronáutica y, en ese sentido, en un futuro, una vez que esté trabajando, también me gustaría estudiar Ingeniería Aeroespacial o Biomedicina a mi ritmo”, desvela.

Una vez asimilada esta experiencia única, se queda con la idea de que “la curiosidad no tiene límites. Yo siempre he tenido, desde pequeña, ese gusanillo por romper barreras. Porque da igual que seas de un pueblo de Zamora o de una gran ciudad como Madrid o Barcelona, si tienes ganas de hacer cosas, vas a encontrar tu camino”, asegura.