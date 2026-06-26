Contra las drogas desde la raíz: alumnos de 5º de Primaria y Bachillerato, objetivo de las campañas de prevención en Zamora

Las actividades dirigidas a alumnos que cursan entre 5º de Primaria y 2º de bachillerato son uno de los pilares de la estrategia municipal de prevención del consumo de drogas. Así lo asegura el Ayuntamiento, desde la Oficina del Plan Municipal sobre Drogodependencias con motivo de la celebración, este viernes, del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Precisamente para informar y erradicar esta lacra, el pasado 31 de enero se aprobó el IV Plan Municipal sobre Drogodependencias y otras Conductas Adictivas, PMSDyCA, con el que el Ayuntamiento de Zamora pretende ofrecer soluciones para la prevención del consumo de sustancias, a lo que suma actuaciones frente a los trastornos por conductas de juego y el uso problemático de internet.

Desde su aprobación, se viene trabajando en cinco líneas estratégicas, dentro de las que se han planteado 47 objetivos y 72 acciones, todas ellas para conseguir prevenir las drogodependencias y otras conductas adictivas, así como la inserción de personas con problemas de dependencia en la ciudad.

Programas como “La Comunidad del Sereno” buscan la prevención en niños y jóvenes de 10 a 16 años, promoviendo el conocimiento de actividades lúdicas y deportivas dirigidas a esta franja de edad.

En el ámbito comunitario, el Plan dinamiza la participación de diferentes agentes sociales a través de comisiones que buscan el diseño, implementación, desarrollo y evaluación de las acciones que se desarrollan en este ámbito.

Conduce-Te

Otra de las acciones puestas en marcha es el programa Conduce-Te, enmarcado en las apuestas destinadas a la sensibilización social sobre las consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias en la conducción. Este programa está dirigido a alumnos de 2º de bachillerato y profesores de autoescuelas, al tiempo que se realizan talleres de Dispensación Responsable de bebidas alcohólicas dirigidos a profesionales de la hostelería.

Junto con estas actividades, desde el Plan Municipal se trabaja en la prevención con colectivos más vulnerables, con el objeto de evitar que conductas de abuso de sustancias se instaure. Igualmente, con el mismo objetivo, se trabaja con el colectivo de la tercera edad, para prevenir el consumo abusivo de alcohol, tabaco e hipnosedantes.

Todas estas acciones se apoyan en procesos formativos encaminados a dotar de las competencias oportunas a los profesionales y mediadores sociales que las implementan y que posibilita una posterior evaluación.