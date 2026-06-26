Los bocadillos XXL de Zamora que triunfan en el barrio y en las redes: "Tenemos que ir"
"Pocos sitios quedan ya con esta calidad precio", reconoce un influencer gastronómico
"No puede ser verdad", "Dios santo", "Tenemos que ir". Esas son las reacciones al conocer uno de los bares más populares de Zamora, no solo por su carta, sino sobre todo por sus precios.
El influencer gastronómico Juan, de Comilones, con 335.000 seguidores en Instagram, ha visitado recientemente uno de los locales más conocidos por los zamoranos que lleva abierto "toda la vida". Este pequeño bar se encuentra en la calle Blas de Otero, 5, frente al instituto IES Río Duero y la residencia de Los Tres Árboles. Se llama La Revuelta, como el programa de Broncano, y uno de sus principales atractivos son sus precios. "Pocos sitios quedan ya con esta calidad precio", reconoce el influencer gastronómico.
A su juicio, "según están las cosas últimamente, algo difícil de superar". Y es que los bocadillos de una barra de pan entera solo cuestan 7 euros. Y los puedes pedir normales o preparados con cebolla tomate y queso por 1,8 euros más, es decir, por 8,80 euros en total.
Pero además del precio, los bocadillos guardan otros dos secretos: el pan de pueblo en horno de leña y la salsa especial de la casa. Pero, ¿qué lleva? "Es secreto, ni mis empleados lo saben", expresa María, quien reconoce que el amor y el cariño son las verdaderas claves del éxito de estos bocatas XXL.
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