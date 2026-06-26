Aparcar en Zamora, ¿misión imposible? Piden a Guarido que cumpla con las nuevas plazas prometidas

“El anuncio de Guarido de que Zamora tendrá resuelto el problema del aparcamiento para treinta años, no se ha cumplido”. Así de contundente se muestra Manuel Fuentes desde Zamora Decide, que reclama al equipo de Gobierno “más aparcamientos disuasorios ante la falta de plazas en la ciudad, habilitando partidas presupuestarias específicas destinadas a la creación de nuevos espacios de aparcamiento en parcelas municipales sin uso que tenemos en la ciudad”, sugiere.

La situación actual de la ciudad, con los cambios que se han producido en los últimos años, “explica que haya una creciente demanda de estacionamiento en muchas zonas y las mayores demandas provienen de tres colectivos, los hosteleros, comerciantes y la gente que viene de los pueblos a realizar sus compras o deberes administrativos”, enumera Fuentes, que pasa a detallar todos los pasos dados en este sentido por el Ayuntamiento.

A la mejora del aparcamiento y una mayor rotación que pedían los comerciantes del Riego-La Feria hace meses “se puede añadir la necesidad de más aparcamientos de las asociaciones de vecinos de los barrios céntricos de la ciudad, la necesidad de aparcamientos en el entorno del Hospital Provincial o en barrios como La Candelaria o Las Viñas”.

El pequeño aumento de aparcamientos en la trasera de la calle Villalpando o en la avenida del Ferrocarril “no han sido suficientes y muchos ciudadanos se quejan de la reducción progresiva de aparcamientos gratuitos en varias zonas de la ciudad”.

Aparcamiento subterráneo

La parcela de 4.500 metros cuadrados, propiedad del ayuntamiento, que actualmente está ocupada por el Servicio de Bomberos, la grúa y las oficinas de los grupos municipales,” es un sitio privilegiado para facilitar una respuesta a este problema construyendo un aparcamiento subterráneo público que se podría completar en superficie con un edificio municipal que concentrara todos los servicios que se prestan en edificios con un alto coste de alquiler”, considera. “Este proyecto formaba parte del programa electoral de IU de las dos últimos elecciones municipales y diez años en el gobierno son años suficientes para poder llevarlo a cabo”, recuerda.

El espacio que tiene la ciudad en esta céntrica ubicación “facilitaría tener un aparcamiento para 250 vehículos que garantizarían el acceso al centro de la ciudad de trabajadores de los pueblos cercanos que vienen todos los días a trabajar a Zamora y al resto de personas que vienen de compras o a realizar gestiones administrativas. En superficie hay espacio para construir un edificio de 3.500 metros cuadrados para oficinas que concentrarían todos los servicios municipales”, apunta Fuentes.

“Tampoco se ha cumplido el compromiso anunciado el 25 de octubre de 2022 y firmado el 23 de mayo de 2023 de realizar un aparcamiento subterráneo en la zona del seminario, mediante un convenio con el obispado con capacidad para 250 a 300 plazas”, recuerda.

“Desde Zamora Decide denunciamos la falta de aparcamiento en muchas zonas de la ciudad y pedimos al ayuntamiento agilizar el cumplimiento de compromisos o promesas electorales que, después de once años de gobierno ya ha dado tiempo de realizar”, finaliza el líder de Zamora Decide.