Ahora sí es San Pedro: la Feria de la Cerámica y Alfarería de Zamora abre sus puertas con récord de solicitudes y nueva iluminación

28 puestos en la Plaza de Viriato más otros 35 en la Plaza Claudio Moyano junto con otros dos más de alfarería antigua conforman la 54ª edición de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora. Evento más que tradicional y que no puede faltar en las Ferias y Fiestas de San Pedro impulsado por Herminio Ramos, tal y como recordó durante la inauguración de la muestra el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. "Fue el promotor y el autor intelectual y quien siempre estuvo detrás de esta feria impulsando y ayudando al ayuntamiento y a los ceramistas", expresó.

Feria que no solo pervive año tras año, sino que cuenta con un gran interés entre todos los profesionales. "No solo estamos manteniendo el número de ceramistas y de alfareros, sino que estamos consiguiendo que aumenten los reservas", reveló David Gago, concejal de Fiestas. En este sentido, indicó que en los puestos de la cerámica siempre hay una cantidad de reservas superior a la veintena, pero los problemas se encontraban más a la hora de llenar el cupo del espacio de alfarería. "Siempre andábamos justos y este año hay cinco alfareros de reserva", matizó.

Feria de la cerámica San Pedro Zamora / José Luis Fernández / LZA

Feria llena al 100% que estrena iluminación, con unas guirnaldas de bombillas en la zona de Viriato, además de contar con un mayor número de toldos para facilitar el trabajo de ceramistas y alfareros.

Evento completamente consolidado y "emblemático", junto con la Feria del Ajo, como subrayó Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora momentos previos al corte de la cinta por las autoridades. "La continuidad de esta feria le da prestigio a Zamora, somos un referente a nivel nacional por lo que desde las instituciones y la propia Caja Rural tenemos la obligación de fortalecerla en la medida de lo posible en años sucesivos", enunció.

La edición, que se prolongará hasta el lunes 29 de junio, homenajeará al escultor José Luis Alonso Coomonte impulsando la realización de un mural colaborativo con azulejos, además de contar con un taller demostrativo de cerámica dedicado al rakú de cántaros.