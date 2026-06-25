La Semana Cultural del Casco Histórico arranca con la salida de San Pedro en procesión por primera vez en la historia

La III Semana Cultural del Casco Antiguo de Zamora está repleta de actividades para todos los públicos desde el próximo lunes, 29 de junio, festividad de San Pedro, hasta el 16 de junio, conmemoración de la Virgen del Carmen. En ambos casos, se han organizado sendas procesiones a las que invitan a participar a todos los zamoranos.

De esta manera, será la primera vez que se saque en procesión al santo de las fiestas patronales de la ciudad. Presidida por el obispo de Zamora, Fernando Varela, el recorrido arrancará tras la eucaristía que se celebrará a las doce del mediodía en la iglesia de San Ildefonso y recorrerá las calles del casco antiguo, con la imagen del santo.

El colofón del 16 de julio contará también con una eucaristía, pero esta vez a las 19.30 horas, para continuar con una procesión también con las calles del barrio. Días antes, el domingo 12 de julio, tendrá lugar una procesión fluvial por el río Duero “para bendecir a los piragüistas y las aguas”, explicó Juan Luis Martín Barrios, párroco de la iglesia de San Ildefonso y promotor de estas jornadas, que ya cumplen su tercer año.

Tres dimensiones

“En todo proyecto que pilota la iglesia, siempre se cuidan tres dimensiones: la dimensión ética en la reflexión, con las ponencias de nuestro programa; la parte estética, que afecta más al corazón; y la parte celebrativa, que incluye las dos procesiones”, explicó el párroco, quien recordó que esta semana cultural surgió “con la idea de salir al encuentro de la sociedad en el casco antiguo y reavivarlo con las personas, con la convivencia”.

Cartel III Semana Cultural Casco Antiguo / Cedida

Un programa que se ha podido realizar gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Zamora, del Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo o la Fundación Caja Rural, además de las cofradías que están en la parroquia de San Ildefonso, “que son elemento vivo y de cohesión con todos los ciudadanos”, valoró.

Actividades para todos los gustos

Esta semana cultural contará con juegos infantiles en los jardines del Castillo, un bingo solidario, una gymcana para familias y grupos, espectáculos de mentalismo, actuaciones folclóricas, obras de teatro, campeonato de ajedrez, conciertos o incluso una cata de vinos. También habrá conferencias de expertos, como la de Gregorio Ortega sobre la figura de Isabel I de Castilla.

Junto a la parroquia de San Ildefonso, la organización también cuenta con la Cofradía del Carmen de San Isidoro, la archicofradía de la Virgen del Amor Hermoso, la Real Cofradía de los Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano y la cofradía del Señor de los Milagros.