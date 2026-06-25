Racso Figuera, venezolano en Zamora tras el terremoto en su país: “Esto es peor que estar herido en el desierto, porque en Venezuela hay hospitales y, aun así, nadie puede hacer nada por ti"

“Imagínate que en este mismo instante se apaga toda la luz. Toda la luz. A pesar de que es de día y puedes ver hacia dónde corres, da igual hacia dónde corras si no hubiese servicios, si no hubiese nada; si las calles estuvieran mal, si los coches no pudieran andar”, reflexiona el venezolano Racso Figuera, propietario del kiosko Felipe, en pleno casco antiguo de Zamora. “Imagínate que tú tuvieras una herida y estuvieras en un desierto. Bueno, peor, porque en un desierto no hay un hospital. Sabes que estás herido y sabes que nadie te va a ayudar. Pero en Venezuela hay hospitales, allá hay de todo y, aun así, nadie puede hacer nada por ti”, continúa. “Entonces, si te puedes imaginar eso, más o menos vas a entender lo que puede estar pasando”.

Corría la una de la mañana del jueves 25 de junio cuando Racso Figuera y su mujer, Jessica Rodríguez, recibieron dos llamadas que supusieron un antes y después en sus vidas. De la misma forma que sus ojos, unos cuantos años atrás, vieron por primera vez a sus madres al llegar a este mundo, la pasada noche sus oídos fueron testigos de un renacer un tanto agridulce. Un terremoto de magnitud 7.5 azotó Venezuela, exactamente 129 años después del más potente registrado hasta la fecha. 164 muertos y casi 1000 heridos según los últimos datos, pero al otro lado de la línea sus madres seguían ahí: “Nos hemos enterado por medio de nuestros familiares. A Jessica le llamó su mamá y a mí la mía”, cuenta Figuera a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. “Ha sido algo muy fuerte. A mi mamá se le cayeron unas repisas y se rompieron varias cosas. Me decía que la casa temblaba mucho; era una casa de tres plantas y ella estaba en la parte de arriba cuando ocurrió”, narra. En el caso de la mamá de Jessica, "estaba en su negocio, en un local que tenía allá en Venezuela”, añade.

Ha sido algo muy fuerte. A mi mamá se le cayeron unas repisas y se rompieron varias cosas. Me decía que la casa temblaba mucho; era una casa de tres plantas y ella estaba en la parte de arriba cuando ocurrió Racso Figuera

Los verbos no le bailan. El impacto que ha tenido esta situación en su vida no le hace dudar de lo que dice. No se aferra a una realidad que ya no existe como cuando se pierde a un ser querido. No habla en presente porque es consciente de que, en menos de 24 horas, 1.440 minutos y 86.400 segundos, el negocio de la madre de su mujer ya no existía, y la casa, de tres plantas, se había visto reducida a tan solo una: “Las paredes se agrietaron y toda la mercancía cayó por el suelo”, explica.

Y lo peor, está por llegar: “Lo primero en lo que pensé fue en lo que ahora se les venía encima”, confiesa Figuera, mientras que la palabra “incertidumbre” retumba en su cabeza, porque sí, todo es incierto: “Nada de lo que uno diga está sujeto siquiera a una suposición razonable de que pueda hacerse realidad, porque no sabes exactamente qué va a pasar”. Y, entonces, la duda da paso a las respuestas o, al menos, a las suposiciones: “Creo que Venezuela, verdaderamente, no está preparada para algo así”, dice, a este diario, Jessica Rodríguez. “Fíjate, muchas personas están heridas y algunas han fallecido. Las personas heridas han tenido que ser ingresadas en los hospitales, pero los hospitales no cuentan con ningún tipo de recursos. ¿Cómo estarán haciendo?”, pregunta. “A la hora de atender a los heridos, ¿a dónde van? No tienen las posibilidades de ser asistidos rápidamente”, añade.

Creo que Venezuela, verdaderamente, no está preparada para algo así Jessica Rodríguez

La falta de certezas sobre el futuro ha activado el miedo. Mientras, la mente busca soluciones. Y entonces, al darse cuenta de que no puede predecir ni cambiar los resultados, aparece la frustración de no tener el control. La impotencia de saber que no se puede hacer “absolutamente nada”, ni siquiera, enviar dinero: “Estamos a la espera de saber qué servicios siguen funcionando y cuáles no. La gente está en shock. Nadie corre, nadie brinca, nadie grita. Todo el mundo está esperando a ver qué sucede”.

Por suerte para Racso y Jessica parece que, por ahora, sus familias están a salvo y los daños han sido, en sus casos, más materiales que personales. Quizá por eso, cuando Jessica cuenta que su familia tuvo que refugiarse en una iglesia, no lo dice solo como quien enumera un lugar seguro en medio del desastre. Lo dice como quien todavía busca una explicación a que, entre paredes caídas, negocios destruidos y calles tomadas por el miedo, los suyos sigan con vida. Antes de despedirse, casi como una última certeza entre tantas preguntas, deja una frase suspendida en el aire: sus familias se habían salvado “gracias a la gloria de Dios”.