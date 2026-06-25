Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
La firma, de artículos a precios baratos, abrirá su local en el Centro Comercial Valderaduey
No es Primark, tampoco es Action ni un bazar normal, pero muchos consumidores asemejan la tienda que abrirá sus puertas en Zamora con estas marcas. Pepco prepara su desembarco en el Centro Comercial Valderaduey y busca responsable de tienda.
Esta firma pertenece a una cadena internacional con más de 4000 tiendas presentes en 19 países europeos. Solo en España y Portugal cuentan con más de 260 tiendas y en la actualidad están en plena expansión. Tanto es así que Pepco llegará a Zamora en los próximos meses.
Así se deduce de la oferta de trabajopublicada en portales de empleo en la que se busca "store manager", es decir, responsable de tienda, debido a la nueva apertura.
Nueva tienda de precios bajos
"Siente la calidad, enamórate del precio". Ese es el lema de esta nueva tienda de bajo coste dedicada a la venta de ropa y productos para el hogar. En sus pasillos podrás encontrar prendas y accesorios de ropa para mujer, hombre, bebés y niños además de artículos para la casa como cojines o velas. Pero también en sus estanterías dispondrás de material escolar y juguetes infantiles, productos para mascotas, decoración navideña o productos para el verano.
"Nuestra máxima es que el precio no debe ser nunca un impedimento para cuidar de ti y de los tuyos. Por ello brindamos una extensa oferta de productos a precios asequibles y de calidad, en línea con nuestro lema corporativo", expresan.
¿Qué tareas tiene un encargado de tienda?
El responsable de tienda deberá liderar la tienda, maximizando el volumen de ventas diario, controlando los gastos a través de la planificación, realizando la selección, motivación y seguimiento del equipo a su cargo, y garantizando el servicio al cliente de acuerdo con los estándares de la compañía.
"Si buscas liderar todo el funcionamiento del punto de venta, desde los objetivos hasta la motivación del equipo, te apasiona tomar decisiones y guiar a tu equipo hacia el éxito, ¡te esperamos!", expresan. Estas son algunas de las funciones a desempeñar:
- Liderarás la tienda a nivel comercial y humano, asegurando la correcta maximización de la venta y la gestión del equipo a tu cargo.
- Realizarás análisis de los KPIs de venta, poniendo en marcha planes de acción en caso de desviaciones.
- Gestionarás el equipo de la tienda, realizando la selección, contratación, gestión horaria, motivación y evaluación de desempeño de las personas a tu cargo.
- Asegurarás una correcta imagen de tienda, garantizando los estándares establecidos por la compañía en cuanto a organización, orden y limpieza.
- Gestionarás el almacén, incluyendo las tareas administrativas asociadas a la recepción de mercancía y los inventarios.
- Realizarás las liquidaciones financieras de la tienda.
- Colaborarás con el equipo en sus tareas diarias de atención, cobro y reposición.
¿Qué ofrece a cambio Pepco?
- Te unirás a PEPCO Iberia, empresa internacional en pleno proceso de expansión en España, Portugal y otros países europeos.
- Formarás parte de un equipo dinámico, diverso e inclusivo, y disfrutarás de jornada intensiva en turnos rotativos con dos días libres a la semana, y dos fines de semana libres al mes.
- Tendrás un salario fijo y un bonus anual en función de objetivos.
- Realizarás una formación inicial de 4 semanas en una tienda formadora, para poder aprender todo lo necesario para triunfar en tu nuevo puesto.
- Ofrecemos estabilidad laboral y planes de formación y posibilidades de desarrollo y crecimiento dentro de la compañía a nivel nacional e internacional.
- Podrás disfrutar de beneficios como retribución flexible (seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería, ticket transporte y formación), Wellhub, club de descuentos en diversas empresa, acceso a descuento en nuestras tiendas y servicio telefónico de asistencia psicológica, legal y financiera.
Requisitos de la oferta de empleo:
- Trayectoria consolidada en atención al cliente y experiencia en posiciones similares, liderando equipos y tiendas/unidades de negocio, preferiblemente en tiendas de retail textil y/o decoración, de al menos 3 años.
- Se valorará positivamente tener formación relacionada con comercio/atención al cliente.
- Se valorarán positivamente conocimientos de inglés en atención al cliente, así como otros idiomas.
- Conocimientos de ofimática.
- Buenas habilidades de liderazgo y gestión de personas, trabajo en equipo, orientación al cliente y dinamismo.
- Disponibilidad para hacer turnos rotativos.
- Disponibilidad para realizar la formación inicial en otra provincia.
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