El mundo rural desde la visión del forastero

En los años sesenta, tres antropólogos, un inglés y dos norteamericanos, decidieron realizar un intenso trabajo de campo que les acercó a las tierras de Castilla y León, concretamente a las localidades de Navas de Oro (Segovia), Hoyales de Roa (Burgos) y Navalguillo (Ávila), descubriendo una realidad que apenas había sido investigada. Fotografías y carteles de congresos sobre esa época conforman la nueva exposición que se puede ver en el Espacio Rampa del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Exposición 'MIRADAS DE FUERA A DENTRO" / Alba Prieto

El título de la muestra, “Miradas de fuera a dentro” hace, precisamente, referencia a los tres expertos, Joseph Aceves, Anthony Arnhold y William Kavanagh, que llegaron de fuera pero que se quedaron “atrapados” por la realidad del mundo rural castellano, algunos de ellos, incluso, quedándose a vivir en este territorio y asentando aquí su vida profesional y personal.

De “novedosa” califica la exposición uno de los comisarios, Luis Díaz Viana, quien, junto a Nieves Centeno Malfaz ha hecho posible esta colección de imágenes y textos. “Al principio, estos antropólogos habían venido para realizar sus tesis y publican sus libros en el extranjero, consiguiendo una cierta repercusión”, asegura. Todos estos trabajos se enmarcan en lo que se denominó antropología del Mediterráneo, “centrando sus estudios no en lugares exóticos como la Polinesia o en África, sino sobre poblaciones y comunidades campesinas en Europa”, diferencia el comisario de la muestra.

Un país en transición

Y lo hacen en una época verdaderamente interesante. “España está en una transición y se nota especialmente en el medio rural. Son los momentos en los que continúa el éxodo rural, por ese desarrollismo del último franquismo. Son trabajos sobre la realidad de esos pueblos donde estos investigadores prueban las teorías que había sobre el campesinado en ese momento dentro del ámbito antropológico”, detalla, subrayando que la labor de estos expertos extranjeros “documentan lo que en España no estaban documentado los historiadores ni quienes se dedicaban al folclorismo. Ellos nos enseñan esa realidad cambiante”.

Luis Díaz Viana, comisario de la exposición. / Alba Prieto

La fundación de la Asociación de Antropología de Castilla y León, seminarios, congresos, reuniones y eventos nacionales e internacionales en torno a esta temática conforman la colección de fotografías y cartelas que conforman esta muestra.

De Castilla y León al mundo

Para Díaz Viana, la visión de estos antropólogos extranjeros “aportó que la realidad rural de España de los años sesenta y setenta se conociera en todo el mundo”, poniendo como ejemplo el libro “A spanish tapestry”, de Michael Kenny. “Es un libro que todos los antropólogos que fueron haciendo sus trabajos por Europa habían estudiado. En sus páginas la importancia para la comunidad de grupos humanos que funcionen”.

A esta publicación se suman otras como el estudio de la trashumancia por la Sierra de Gredos, de William Kavanagh, también presente en esta muestra del Etnográfico. “Incluso llegó a hacer un documental para la BBC sobre este tema”, añade. En definitiva, una realidad “que, en solo diez años, se transformó en España de una manera verdaderamente acelerada”, considera.

Exposición "MIRADAS DE FUERA A DENTRO" / Alba Prieto

Por eso la importancia “de recuperar estos trabajos desde los propios lugares donde se hicieron, por el valor que tienen en cuanto a recurso patrimonial. No todo el mundo tiene esa suerte de que hubiera antropólogos que realizaras ese trabajo para contar cómo eran y qué hacían sus gentes”, subraya.

Hasta el 30 de agosto

“Miradas de fuera a dentro” podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto, de martes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos solo en horario de mañana.