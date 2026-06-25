Ocio
Las máscaras, protagonistas de un nuevo taller infantil en el Etnográfico
La actividad está dirigida a niños de entre ocho y doce años
Aprovechando la exposición del Museo Etnográfico de Castilla y León “Máscaras. Símbolos de identidad”, el centro organiza para este mes de julio un taller infantil en el que los participantes podrán hacer sus propios diseños.
El martes 7, el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, de 11.30 a 13.30 horas, tendrá lugar esta actividad infantil, bajo el título “Máscaras del mundo. Creamos nuestra propia máscara”, impartido por Mariel Rodríguez Cerdá y dirigido a niños de ocho a doce años.
En este taller, los participantes se adentrarán en el mundo de las máscaras rituales, descubriendo cómo están presentes en muchas culturas y tradiciones del mundo. También visitarán la exposición temporal para conocer de primera mano todos sus secretos e incluso realizarán su propia máscara personalizada.
El taller tiene una inscripción de tres euros por persona y las plazas son limitadas.
Visitas hasta finales de octubre
La exposición temporal “Máscaras. Símbolos de identidad” podrá visitarse hasta el 25 de octubre con entrada libre y gratuita. Se trata de un proyecto expositivo, internacional e itinerante, que propone explorar y visibilizar el profundo valor simbólico y cultural de las máscaras rituales como patrimonio inmaterial compartido por diversas comunidades del mundo.
La muestra es un reflejo de la pervivencia de la tradición y de la memoria ritual de los pueblos. Están reflejados en ella las diferentes expresiones rituales de León, Galicia, Zamora y Bragança, junto a manifestaciones de México, Perú y del pueblo Makah en el Estado de Washington.
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