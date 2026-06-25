Manuel Diosleguarde: "Zamora fue la plaza que volvió a lanzar mi carrera"

El joven diestro charro volverá a torear en la feria de San Pedro el próximo sábado 27, en el mismo cartel con el que triunfó el año pasado —al cortar tres orejas— junto a Emilio de Justo y Borja Jiménez y ante toros de El Pilar.

Fue el triunfador absoluto de Zamora el año pasado y vuelve a la feria este año; además, después de haber recibido el I Premio "Andrés Vázquez" creado por Tauroemoción y la Diputación de Zamora, ¿está contento?

Sí, estoy contento, contento de volver a Zamora como triunfador del año pasado, ya que fue la plaza que hizo de trampolín, porque venía de no tener nada y Zamora fue la que volvió a lanzar mi carrera.

Y también contento de haber recibido ese premio Andrés Vázquez porque, igual que ha sido figura del toreo, es una figura en Zamora y un torero admirado por todos los zamoranos y por todos los que quieren ser toreros.

Además, se repetirá el cartel de 2025, que volverá a compartir con Emilio de Justo y Borja Jiménez , anunciado con los toros de El Pilar, ¿cómo encara la tarde? ¿Cree que volverá a dejar las mismas buenas sensaciones que la del año pasado?

Es ilusionante porque, al final, uno lo que quiere es verse anunciado con las grandes figuras del toreo y, a la vez, responsabiliza. Pero sí es bonito ver cómo aparezco en ese cartel junto con Emilio de Justo y Borja Jiménez, dos toreros a los que admiro mucho. Espero estar a la altura y, sobre todo, vengo a competir y a demostrar que yo también soy capaz de estar en esos carteles y dar la talla.

A partir del triunfo del año pasado aquí, fueron viniendo contratos y mi nombre se volvió a poner en boca del aficionado

Y desde ese rotundo triunfo en Zamora en la feria del año pasado, como acaba de decir, se está empezando a ver su nombre anunciado en los carteles con más frecuencia. Zamora fue un punto de inflexión en su carrera, ¿no es así?

Sí, así fue. La temporada pasada, yo no tenía absolutamente nada, ni una corrida de toros, y cuatro o cinco días antes de la fecha de Zamora, hubo una sustitución. Me llamaron, gracias a Dios, y fíjate lo que es el destino, que yo estaba preparado para torear todas las corridas de toros que fuesen sin saber que iba a torear, y la gran suerte de que cogí esta sustitución, estuve bien, corté tres orejas. Y, a partir de ahí, fueron viniendo nuevos contratos y no sólo eso, sino que mi nombre se volvió a poner en boca del aficionado.

Uno de esos carteles que le han llegado después de Zamora, el más importante, ha sido el de su reciente confirmación de alternativa en la plaza de Las Ventas, en Madrid, hace poco más de un mes, donde dio una gran dimensión…

Sí, fue una tarde muy importante, una tarde que llevaba esperando mucho en mi carrera. Al final, Madrid es la única plaza que le puede cambiar de un momento a otro la moneda al camino y a la trayectoria de un torero, por lo que yo iba muy mentalizado y muy preparado de que allí tenía que pasar algo, siendo también consciente de que cortar las orejas en Madrid es muy complicado, es casi un milagro. Pero sí quería que la gente viera que soy capaz, que estoy preparado y que puedo estar a la altura de ese tipo de plazas de toros.

¿Ya sueña con volver a torear en Madrid?

Sí, claro; cuanto antes, mejor. Al final, Madrid es la que me quita el sueño y, como he dicho antes, Madrid es la única plaza que, de un momento a otro, te puede cambiar la vida.

El torero posa en el callejón de la plaza de toros de Zamora. / Carmen Toro

Lo que se me pasa por la cabeza es llegar a la final de la Copa Chenel y ganarla

Puede ser que vuelva próximamente, si llega a la final de la Copa Chenel, de la que acaba de pasar a la semifinal. Ya participó en el certamen en la edición de 2024, ¿se ve ganándolo ahora?

Sí, como bien dices, podría volver a Madrid de esa manera. Es lo que se me pasa por la cabeza: llegar a esa final y ganarla. No sé si ganador o no, pero desde luego que no me voy a dejar nada dentro y es a lo que voy: a intentar salir triunfador de la Copa Chenel.

Lo que sí ha ganado hace poco más de un mes ha sido la Corrida de la Oportunidad de Valladolid, y ese premio que supone verse de nuevo en un cartel en la feria de la Virgen de San Lorenzo en septiembre…

Sí, hay que agradecer a Tauroemoción, la empresa que gestiona la plaza de toros de Zamora, por dar oportunidades a toreros jóvenes como nosotros porque, al final, el aficionado tiene que empezar a conocer caras nuevas. Ese tipo de formato es importante y también es una forma de crear rivalidad entre los toreros jóvenes. Y ganar la Corrida de la Oportunidad supone volver a la feria de Valladolid por lo que oportunidades como esas son las que verdaderamente merece la pena aprovechar porque son las que, poco a poco, te van abriendo paso en otro tipo de plazas de toros.

Hay que agradecer a Tauroemoción por dar oportunidades a los jóvenes porque el aficionado tiene que conocer caras nuevas

Con todos estos carteles, estas tardes importantes,... - ¿diría que este es el año en el que su carrera como matador de toros está cogiendo definitivamente vuelo?

Sí, así es. Cuesta mucho trabajo abrirse camino como matador de toros porque, al final, las figuras ocupan un sitio que tienen que ocupar. Son figuras y son figuras por algo, llevan muchos años ganándose ese puesto y es muy difícil para los jóvenes abrirse camino. Y ahora estoy viendo cómo, poco a poco, el trabajo de todos estos años, de mantener la ilusión viva, de levantarme cada día a entrenar sin perder esa ilusión, al final, está empezando a dar sus frutos.

Tras tomar la alternativa en julio de 2022, le llegó ese temido parón que les llega a casi todos los que se convierten en matadores de toros y que contrastaba con el amplio número de tardes en las que toreó durante su trayectoria como novillero, ¿fue difícil adaptarse a esa situación?

Sí, es complicado. Y yo también tuve la mala suerte de sufrir esa cornada tan pronto, en la cuarta corrida de toros, que ahí sí que fue cuando se frenó en seco mi trayectoria y mi carrera. Tuve que volver a recuperarme, empecé a torear y sí que es verdad que no he dejado de torear ningún año, pero veía como, al final, era siempre en los mismos lugares, en sitios sin mayor trascendencia y cómo mi carrera no tomaba vuelo. Este año, gracias a Dios, he podido ir a Madrid, a Valladolid,... y mi nombre está empezando a sonar con fuerza.

Volviendo a la provincia de Zamora, es una "vieja" conocida para usted, ya que ha toreado en varias de sus localidades y plazas… ¿cómo se siente aquí?

Me siento bien. El año pasado, me sentí querido y arropado en la plaza de Zamora y ojalá este año pueda devolverle a Zamora todo lo que me ha dado. Devolvérselo con mi entrega y con mi verdad en la plaza es lo que quiero y lo que deseo.

Manuel Diosleguarde, en una "Tauroquedada" con aficionados hace unos días en la ciudad. / Victor Garrido

Sin ir más lejos, hace unos días, acaba de sentir muy de cerca el cariño de los zamoranos, con los que compartió una "Tauroquedada". ¿Este tipo de iniciativas le parecen importantes para acercar la tauromaquia a la sociedad y, especialmente, a los más jóvenes?

Sí, claro. Creo que este tipo de actos son importantísimos, creo que se deberían hacer mucho más y que los toreros fueran mucho más cercanos con la gente, sobre todo, con los jóvenes, enseñarles la tauromaquia, que te vean cerca, que te conozcan,... porque, al final, esta gente que hoy viene aquí son los que mañana van a pagar una entrada para ir a verte, así que cuanto más cercanos y más familiarizado estén contigo, mucho más fácil va a ser de que vengan a verte.

Javier Gómez Pascual es merecedor de estar en la corrida y de que la gente lo pueda despedir con honores

Su próxima tarde en Zamora tendrá un punto de emotividad porque se despedirá de la plaza de la ciudad el banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, que toreará en su cuadrilla. ¿Han hablado sobre esto? ¿Eso hará la tarde un poco más especial?

Sabedor de que es su tierra, que es de aquí y que lleva toda una vida dedicada al toro, no pude menos que darle esa fecha, de que la toreara conmigo, que estuviera en Zamora en su última temporada y se pudiera despedir ante su gente. Creo que a todos nos gusta torear en nuestra tierra y, más, en una temporada tan especial como es la de Javier, en la temporada de su despedida. Creo que era merecedor de que él estuviera en esa corrida de toros, toreándola y que la gente lo pudiera despedir con honores.

Usted llegó a esto prácticamente por casualidad ya que no se había planteado ser torero hasta que visitó la Escuela Taurina de Salamanca. Si echa la vista atrás, ¿ahora siente que este era su camino?

Seguramente. Cada uno tiene que vivir todo lo que le va pasando, tanto para lo bueno como para lo malo. Al final, lo malo es lo que va construyendo el camino de uno, lo que te va haciendo mejorar y crecer. Y por todo lo que he vivido, estoy contento.

Pamplona me ilusiona mucho y me causa incertidumbre; me he vuelto a anunciar con toros de Cebada Gago

Aparte de las tardes que ya hemos mencionado, ¿cómo va a seguir su temporada?

De momento, además de Zamora, tengo una fecha que me ilusiona mucho y, a la vez, me causa incertidumbre, no te voy a engañar, que es la de Pamplona. Me he vuelto a anunciar con toros de Cebada Gago, pero me ilusiona porque, cuando era un niño, recuerdo cómo me levantaba cada día a ver ese San Fermín, y verme ahora anunciado en Pamplona es completamente un sueño hecho realidad

Luego tengo por delante la Copa Chenel, Bayona,... Se van cerrando muchas más fechas, también tengo la feria de Valladolid, en la que me gané ese puesto en la Corrida de la Oportunidad. Por lo que tengo una temporada por delante ilusionante, bonita, en la que me gustaría aprovechar cada tarde para que mi nombre cada vez suene con más fuerza y que el año que viene no haya duda de que, cuando los empresarios se pongan a hacer corridas de toros, cuenten con Manuel Diosleguarde.