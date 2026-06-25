El kiosco de Felipe de Zamora reabre sus puertas: ahora es el de Racso y Jessica

Racso y Jessica son los nuevos Felipe y Rosi. El famoso kiosco del casco antiguo de Zamora retoma su actividad gracias a las ganas de emprender de esta pareja de venezolanos y la ayuda de la Oficina de Relevo Generacional puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zamora.

El establecimiento, situado en la Rúa de los Francos, 8, es uno de los comercios más veteranos del casco viejo. Abrió sus puertas en 1999, aunque su actividad en el barrio se remonta a hace más de medio siglo. Con la merecida jubilación de sus dueños, los carismáticos y trabajadores Felipe y Rosi, la trapa del kiosco se bajaba en busca de nueva regencia y, gracias a la mediación del Ayuntamiento, los venezolanos Racso Figuera y Jessica Rodríguez son los nuevos propietarios.

Jessica Rodríguez y Racso Figuera, nuevos propietarios del kiosko Felipe de Zamora. / A.B.G.

¿Qué es la Oficina de Relevo Generacional?

La iniciativa se puso en marcha en febrero de 2025 gracias a un acuerdo entre la Concejalía de Promoción y Tradecyl (Asociación de personas trabajadoras autónomas y autónomas dependientes de Castilla y León), con el objetivo de establecer un punto de encuentro entre aquellas personas que abandonan un negocio y las que puedan estar interesadas en mantener esta actividad. La ubicación de esta oficina se sitúa en el Centro de Información Juvenil de la calle Santa Ana.

David Gago, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora y concejal de Promoción Económica, expresa su alegría por el "buen funcionamiento" de la iniciativa que "está dando unos resultados muy buenos". Según datos del pasado mes de abril, 50 negocios habían evitado el cierre gracias a esta herramienta. "Iniciativas novedosas como esta, cambian dinámicas y contribuyen a la protección del tejido comercial", considera Gago.