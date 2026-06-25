Juicio por el accidente mortal de dos jóvenes en Morales: ¿Hubo coche fantasma?

¿Fue un coche fantasma que hizo una maniobra extraña el que provocó el accidente mortal de dos jóvenes o todo se debió a la inexperiencia de un conductor novel que además iba demasiado rápido?. Son, básicamente, las preguntas que se tendrán que hacer los magistrados de la Audiencia Provincial de Zamora a la hora de determinar si la imprudencia de J.A.P., es la causante las muertes de los pasajeros que llevaba en los asientos de atrás de su BMW o si todo es fruto de un desgraciado accidente con un factor desencadenante en la maniobra de un tercer vehículo.

La Audiencia Provincial de Zamora celebró el juicio contra el joven conductor del coche accidentado el 2 de septiembre de 2024 en la autovía A-66, a la altura del término municipal de Morales del Vino. Este, J.A.P., que se sentaba en el banquillo de los acusados, salió indemne del choque, al igual que la copiloto, su entonces novia, pero los otros dos amigos que ocupaban los asientos traseros no tuvieron tanta suerte y ambos, pareja de 17 y 20 años de San José Obrero, fallecieron: uno, que no llevaba el cinturón y salió despedido y la otra herida mortalmente dentro de un coche que se llevó por delante el quitamiedos, quedó enganchado en la bionda y dio varias vueltas de campana antes de parar a 215 metros de distancia del impacto inicial.

Todo ocurrió poco antes de las siete de la tarde en un día de buen tiempo, en un tramo prácticamente recto y llano. J.A.P. se había sacado el carnet de conducir pocos días antes, el 16 de agosto, pero ya había adquirido meses atrás un automóvil, BMW, con el que decidió ir a darse una vuelta con su novia y otra pareja amiga.

La causa del accidente: un despiste o el coche fantasma

Una de las incógnitas del juicio es saber por qué se produjo el accidente. Desde un principio tanto el conductor como en su entonces novia, que también declaró en el juicio aunque ya no es pareja del acusado, defendieron que la culpa del choque la tuvo un tercer vehículo. Según relataron ambos, en versiones coincidentes, al circular por la autovía de Salamanca en dirección Zamora intentaron adelantar a un vehículo, que les hizo un extraño de pasarse al carril izquierdo lo que les hizo desistir de la maniobra. Se quedaron detrás y al comprobar que la situación se normalizaba J.A.P. volvió a intentar el adelantamiento. Fue justo cuando se había incorporado al carril izquierdo y llegó a la altura del otro coche cuando el vehículo adelantado hizo de nuevo un extraño y obligó al BMW a irse a la izquierda para no colisionar, aunque chocó con el quitamiedos, que se llevó por delante y dio varias vueltas de campana.

Conductor y acompañante mantuvieron su versión de los hechos desde el primer momento en que fueron atendidos, cada uno por separado, en la ambulancia, hasta la sesión del juicio celebrada este jueves en la Audiencia Provincial, según destacó su abogado defensor, para dar verosimilitud a esta teoría.

Sin embargo, nadie más parece haberse percatado de ese coche. El primer testigo del accidente indicó que no vio ese tercer vehículo, el "coche fantasma" según lo definió la acusación. Tampoco el informe del atestado de la Guardia Civil apoya esa tesis, ya que este volantazo hubiera dejado unas marcas distintas a las que se observaron en la calzada. Y lo que había era tan solo una huella de deriva que lo que viene a indicar, según los agentes de la Benemérita, que el conductor se despistó, el coche se fue desplazando del carril derecho hacia el izquierdo hasta que chocó con el quitamiedos, seguramente a velocidad excesiva, con tan mala suerte, además, que la chapa del coche se enganchó a la bionda por la parte trasera, lo que hizo que el automóvil saliera volando, y diera varias vueltas de campana sobre el propio quitamiedos, que hizo el efecto de una especie de muelle y sobre la propia calzada.

El resultado fue el coche tenía impactos muy serios por toda la carrocería especialmente en la parte trasera. A falta de otros elementos, en un día de buen tiempo, en un tramo prácticamente recto sin demasiado tráfico, la hipótesis de despiste más velocidad excesiva es la hipótesis más plausible.

Los agentes no vieron en ningún momento a un tercer vehículo, como tampoco lo había visto el primer testigo, aunque a preguntas del abogado defensor reconocieron que tampoco lo investigaron, debido a lo endeble del indicio.

Velocidad: ¿Cuánto de excesiva?

Otro punto que requerirá afinar al tribunal es el del exceso de velocidad, que según coinciden tanto los agentes del atestado inicial como el guardia civil encargado del informe más en profundidad del siniestro, fue uno de los factores determinantes para que hubiera víctimas mortales, ya que desde el comienzo del impacto hasta que paró hecho chatarra el coche recorrió 215 metros. El informe de la Guardia Civil determina que la velocidad del vehículo en el momento inicial del impacto eran como mínimo 146 kilómetros hora, aunque reconoció que seguramente era muy superior, pero sin poder determinarla exactamente al carecer de método fiable para concretarla de acuerdo a los daños apreciados en el quitamiedos y el coche.

Sí analizó estos daños el perito de la acusación particular que describió como el BMW se llevó 86 metros de quitamiedos, arrancó un poste y dañó otros 21 y tenía golpes por todos los sitios, especialmente en la parte trasera izquierda, donde literalmente le faltaba un trozo. Calculó que la velocidad a la que circulaba el coche estaba entre 159 y 167 kilómetros por hora y precisó que las posibilidades de supervivencia del fallecido varón, el que salió despedido, hubieran sido las mismas, es decir, ninguna, si lo hubiera llevado puesto, ya que los hierros del coche le habrían aplastado.

Tanto la Guardia Civil como el perito indicaron que la velocidad del coche sería, seguramente, superior, aunque a preguntas de la defensa reconocieron que es imposible determinar una velocidad exacta. El asunto tiene mucha importancia, puesto que una cosa es ir a 140 o 160 por hora, lo que en un control de radar daría lugar a un multón, pero siempre sanción administrativa, que hacerlo a 200 kilómetros por hora, velocidad a partir de la cual se considera delito, al superar en 80 kilómetros los 120 que marca el disco de limitación de la autovía.

La copiloto, la exnovia del acusado, aseguró que en el momento de la maniobra del adelantamiento se fijó en el cuadro de mandos del coche y marcaba en torno a 135 por hora, por debajo de los 140. Guardia Civil y peritos explicaron que si el accidente hubiera ocurrido a una velocidad de 120 kilómetros hora las consecuencias, sobre todo las personales para los ocupantes del vehículo no hubieran sido tan graves, porque seguramente el quitamiedos habría respondido mejor al impacto y hubiera evitado la salida de vía.

De ahí que Fiscalía y acusación incidieron en que se tuviera en cuenta que se trataba de un conductor novel y que, por tanto, debía extremar las precauciones al volante, junto con otras actitudes del joven acusado. Por ejemplo, testificó otro conocido que la misma mañana del accidente había ido a dar una vuelta con él en el coche y al que grabó con el móvil mientras circulaba a 200 kilómetros hora por una autovía del entorno de Zamora. El abogado defensor indicó que esa grabación había dado lugar a otro procedimiento contra el joven por un delito contra la seguridad vial, pero que fue archivado. El acusado indicó además que conducía motos desde los 16 años, por lo que era novato con el carnet de coche pero no como conductor por la carretera.

Antes del comienzo del juicio cinco personas, familiares de los fallecidos, renunciaron a las peticiones de indemnización, debido a que habían llegado a un acuerdo con la compañía aseguradora del coche con este fin.

Todos estos ingredientes tienen que analizar los magistrados de la Audiencia para ver si condenan a J.A.P. como autor de dos muertes por imprudencia a seis años de cárcel y nueve sin carnet o si consideran que lo ocurrido fue un accidente que no merece tal reproche penal, como argumenta el abogado defensor al pedir la libre absolución de su patrocinado.

Durante la sesión del juicio se produjeron algunos momentos de alta tensión emocional, como cuando declaró la exnovia del acusado y las familias de las víctimas hicieron ostensibles gestos de desaprobación que la presidencia del tribunal tuvo que reconvenir.