El juego de rol que ayuda a los estudiantes de la Politécnica a aprender sobre materiales

Densidad, límite elástico, resistencia a la tracción o tenacidad. Todas estas propiedades quedan reflejadas en las cartas de juego de rol con los materiales como protagonistas que este curso han comenzado a elaborar los alumnos de esta ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, gracias al proyecto de innovación docente “Material Masters”, puesto en marcha por la profesora Natividad Antón Iglesias.

El germen de este proyecto está en uno anterior, “Magic-A”, que arrancó hace dos cursos y que también se había inspirado en los juegos de rol. El gran avance en esta aplicación de la gamificación en el aprendizaje de la ciencia de materiales es el uso de la inteligencia artificial para su desarrollo. “Detecté que mis alumnos tenían que buscar en muchos lugares diferentes de internet para buscar información y que cada uno diseñaba las cartas de manera distinta, así que no había una homogeneidad”, recuerda.

Ejemplos de cartas de rol sobre materiales. / Cedida

La solución fue generar ella misma una aplicación, con la ayuda de diferentes agentes IA, que diera como resultado un producto con características similares, gracias a una herramienta de diseño y selección de materiales como es Edupack, de la Universidad de Salamanca, que bebía de diferentes fuentes de la red y que daba como resultado unas cartas con un diseño más uniforme. “Eso les ha ayudado a crear sus propias cartas y, una vez diseñadas, tener su propio mazo y analizar diferentes estrategias a la hora de ponerlo en juego con un rival IA o contra otro compañero, porque también es capaz de realizar un test de cómo funcionaría en una partida”, detalla Antón.

Una aliada en el aula

La profesora de la USAL lo tiene claro: la IA no tiene que ser una enemiga para el aprendizaje en el aula, sino que se puede utilizar como herramienta útil. “Puede entrar en el ambiente educativo y los profesores podemos evaluar el uso que haga el alumno de ella, en vez de apartarla, porque va a ser algo imposible. Es mejor meterla en el sistema educativo de una forma realista”, considera.

Y lo ha conseguido con el desarrollo de este proyecto, creando una aplicación que elabora esas cartas de rol inspiradas en diferentes materiales. “Material Masters” utiliza diferentes promps, es decir, instrucciones que se le da al sistema de IA para que realice una tarea específica, para generar esas piezas. Esas instrucciones son muy necesarias para guiar hacia un buen resultado. “Le he tenido que ir enseñando, subrayando que se centre en una regla científica, que no se invente propiedades de los materiales ni mecanismos, que actúe como un profesor o investigador en ciencia de materiales y que sus efectos sean plausibles, consistentes y justificables”, detalla.

Redefinir resultados

Y es que lo que también tiene claro es que la IA tiene que ser controlada, de alguna manera, por la persona. En el caso de su aplicación, confía en que sus alumnos redefinan los resultados que les proponga cuando la utilicen para elaborar las cartas. “La creatividad humana tiene que estar por encima y también el aspecto crítico, para que puedan evaluar los resultados”, apunta.

Pantalla de la plataforma IA para crear las cartas de rol. / Cedida

De ahí que en la propia aplicación se recomiende “comprobar siempre los enlaces informativos en los que se ha basado la IA y probar varias opciones para elegir la que mejor se adapte a la tarea”.

Apoyo de la USAL

Con la financiación del Programa de Innovación Docente de la Universidad de Salamanca, en el que también se inserta un proyecto similar, “Perspectiva de género aplicada a la gamificación mediante juegos de cartas coleccionables”, protagonizados por profesoras e investigadoras de la USAL, el objetivo de “Material Masters” está en que los alumnos de Ingeniería de Materiales “aprendan conceptos de la carrera mientras realizan algo práctico como son las cartas, que se convierten en una síntesis de una serie de conocimientos”, resume Antón.

La plataforma permite crear cartas de materiales desde cero o importando y modificando diseños ya creados por otros compañeros. “Además, podrás diseñar mazos completos para partidas reales, consultar análisis guiados por IA y aplicar los planos ambientales que mejoren tus estrategias para enfrentarte a los adversarios en distintos sectores industriales”, promete en su página de inicio.

Buena acogida de los alumnos

La respuesta de los alumnos ha sido más que satisfactoria, “sobre todo la de los alumnos de los cursos superiores, que ya conocían el proyecto anterior de cartas de rol”, señala. Los mazos que han ido elaborando también han sido analizados por la IA, “que les ha dado consejos para que tengan una mejor estrategia a la hora de ponerlos en juego”. Así, el asistente, mediante un informe de estrategia, les ha recomendado aspectos como incluir cartas de unión y adhesión, incorporar otras de inspección y ensayo, “todo con el objetivo de que sean un rival más fuerte cuando jueguen”.

Tablero del juego / Cedida

Unas partidas que se empezarán a poner en marcha ya el curso que viene, como ha anunciado Natividad Antón a sus estudiantes. En este tiempo, le dará también un margen para terminar de pulir el tablero que ha ideado para poner en práctica el juego, también de manera virtual, por lo que este proyecto seguirá creciendo gracias al ingenio de esta profesora y la implicación de sus alumnos, que aprenden mediante el juego parte de los secretos de la Ingeniería de Materiales.