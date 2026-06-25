Francisco Guarido, contundente sobre la sentencia a Aldama: "Una puta vergüenza para la Justicia"
El alcalde de Zamora emplea unas palabras que nunca había usado en sus 27 años en política para expresar su enfado: el empresario y expresidente del Zamora CF se libra de la cárcel y no tendrá que pagar ninguna multa económica
A. B.
La sentencia del caso mascarillas es la noticia más comentada de la semana en toda España, no solo por la contundente condena a alguien como José Luis Ábalos, que fue uno de los ministros con más peso en el Gobierno de Pedro Sánchez y número 2 del PSOE, sentenciado a 24 años de prisión, o por los 19 años que le han caído a su colaborador, Koldo García, sino también porque el empresario Víctor de Aldama, que había pagado las comisiones al político y a su colaborador, se libra de entrar en la cárcel por haber colaborado con la Justicia "en esta y otras causas", según la sentencia.
El empresario, expresidente del Zamora CF, ha sido castigado con 4 años y medio de prisión por un total de cinco delitos, pero no entrará en la cárcel: el mismo tribunal suspende la ejecución de la pena: solo tendrá que hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad, además de no delinquir a lo largo de esos cuatro años y medio y presentar informes semestrales de su actividad.
Esta es la parte que más se ha criticado de la sentencia, y uno de los mensajes más contundentes llega de parte del alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), que ha expresado en su página de Facebook (que acumula más de 11.000 seguidores) que el hecho de que Aldama "no entre en la cárcel y se quede con el dinero robado" es "mal ejemplo". Aunque el regidor zamorano reconoce que los delatores tienen que tener algún beneficio por colaborar con la Justicia, "no les puede salir gratis, incluso 'a devolver'".
Guarido ha calificado la no-condena a Víctor de Aldama como algo "indecente" y "extremadamente injusto".
Además, el alcalde ha comparado el trato dispensado a Aldama con el recibido por otros empresario envueltos en tramas corruptas y que han colaborado con la Justicia después de ser "pillados", tal y como ha hecho el expresidente del club rojiblanco. En un caso destapado recientemente por el Ayuntamiento de Zamora, el caso parques y jardines, "a la empresaria que intentó estafar al Ayuntamiento se le rebajó la pena de cárcel", recuerda Guarido, "por decir la verdad e inculpar al ex jefe" del servicio municipal, pero aun así "tuvo que pagar una multa y una condena en costas que le salió mucho más cara de lo que pretendió defraudar".
Por eso, Guarido remata su valoración de la sentencia a Aldama con una palabra muy contundente, que no suele oírse en boca del alcalde de Zamora en todos los años que lleva en política: "Lo de Aldama es una puta vergüenza para la Justicia".
Mensaje íntegro de Francisco Guarido sobre la sentencia a Aldama
LOS DELATORES EN LA CORRUPCIÓN, EL EJEMPLO DE ALDAMA Y OTRO CASO EN ZAMORA
Al parecer la sentencia del Supremo permite que Aldama (conocido en Zamora por ser el ex del Zamora CF) no entre en la cárcel y se quede con el dinero robado. Desde luego mal ejemplo. Lo delatores tienen que tener sin duda algún beneficio por colaborar con la Justicia, pero no les puede salir gratis, incluso “a devolver”. No solo es indecente, sino extremadamente injusto. Los delatores son corruptos y una cosa es beneficiarles en un proceso (no porque se arrepientan, sino porque se les ha cogido con las manos en la masa, y deciden decir la verdad para tener beneficios penales), y otra es que les salga “con beneficios”. Pero no todas las sentencias son iguales. Recordemos una pequeña, en Zamora sobre el ex jefe de parques y jardines: a la empresa que hizo un intento de estafa sobre el Ayuntamiento se le rebajó la pena de cárcel (sentencia 3/2024, de 30 de enero de la Audiencia Provincial) por decir la verdad, e inculpar al ex jefe, pero tuvo que pagar una multa, y una condena en costas que le salió mucho más cara de lo que pretendió defraudar. Y lo mismo pasará, en su caso, con el segundo juicio previsto para después del verano. Lo de Aldama es una puta vergüenza para la Justicia.
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