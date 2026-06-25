El fenómeno de la París de Noia llega a Zamora: ¿Por qué su fórmula es imposible de imitar?

Cuando David Gago, concejal de Festejos y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, anunció la actuación de la orquesta París de Noia durante las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026, los zamoranos no tardaron en celebrar la llegada a la ciudad de una de las mejores agrupaciones del panorama nacional actual.

Actuación

A las 23.00 horas, la Orquesta París de Noia actuará en la Avenida de la Feria, zona que en unas horas no tardará en llenarse al completo tal y como se ha podido ver en ocasiones anteriores, como el pasado lunes 22 de junio con la actuación de la Orquesta Panorama. Una imagen que, sin lugar a dudas, se repetirá esa noche.

Pero, ¿por qué gusta tanto esta formación gallega?

Para entender el fenómeno de París de Noia hay que entender cómo esta orquesta ha sido capaz de llamar la atención de distintas generaciones, un factor importante que, aunque es imitado por otras agrupaciones, no es capaz de conseguir el mismo efecto.

La formación gallega nace en los años 50 como resultado de una agrupación de corte tradicional que, en su momento, supo leer el cambio durante la Movida de los 80 y, 20 años más tarde, fue capaz de modernizar su show abrazando un concepto de espectáculo que, 26 años más tarde, impera hoy en día.

Una renovación musical

Como se ha señalado anteriormente en este diario, otras agrupaciones han intentado "imitar" el formato de París de Noia para atraer a distintas generaciones, sin embargo, hay algo en la fórmula de los gallegos que pocas formaciones pueden lograr, y es que, la agrupación es capaz de fusionar, en una noche, dos conceptos que atraen a cualquier amante de las verbenas: el pueblo y la música internacional.

La regla de los tres bloques

Seleccionar qué canciones interpretar es uno de los momentos más difíciles de cualquier orquesta, sobre todo, si se quieren llegar al máximo público posible, y ahí, es donde fallan otras agrupaciones. No todo vale. No cualquier pasodoble va a gustar; la línea entre un tema pop-rock icónico y excesivamente desgastado es muy fina; y no hay nada más doloroso que aguantar toda la noche esperando a los temas urbanos de momento para que lo que suene sea una canción del 2010 que ni siquiera es buena. Por eso, elegir el repertorio adecuado es el paso principal para triunfar y donde más orquestas caen.

Talento multidisciplinar al límite

El elenco no solo está compuesto por músicos y cantantes excelentes. Incorporan acróbatas y bailarines profesionales capaces de realizar coreografías complejas y figuras aéreas mientras la música ruge a todo volumen. Un pase de la París de Noia puede durar entre dos y tres horas de energía ininterrumpida. Ver a los vocalistas clavar notas altísimas mientras ejecutan saltos y bailes aeróbicos genera una gran admiración en el público.

Un festival ambulante

Los artistas se desplazan en camiones escenario de dimensiones colosales que se abren de forma hidráulica en cuestión de horas. Estos escenarios cuentan con múltiples niveles, pasarelas que se adentran en el público, rampas y plataformas móviles para los músicos.

Además, el uso de pantallas LED gigantes no es meramente decorativo; proyectan visuales personalizadas para cada canción, sincronizadas con un diseño de iluminación robótica agresivo y efectos especiales (humo, fuego frío, confeti y pirotecnia) que mantienen al espectador en un estado constante de asombro.