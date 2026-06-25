La Diputación asumirá la aportación de los ayuntamientos para financiar el Consorcio Provincial de Incendios

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha presidido este jueves la Asamblea del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, en la que ha reafirmado el compromiso de la institución provincial “con la mejora continua de un servicio esencial para la seguridad de los zamoranos y con el apoyo a los ayuntamientos de la provincia”.

Como muestra de este compromiso, el presidente anunció que la Diputación asumirá “íntegramente” la aportación de dos euros por habitante que hasta ahora realizaban los ayuntamientos para contribuir a la financiación del Consorcio Provincial de Incendios. “Esta medida supondrá un importante alivio económico para las arcas municipales y permitirá a los ayuntamientos disponer de mayores recursos para atender otras necesidades prioritarias de sus vecinos, sin que ello repercuta en la calidad ni en la prestación del servicio”, destacó Faúndez. "La seguridad de nuestros pueblos está garantizada y además vamos a aliviar la carga económica de los ayuntamientos. La Diputación seguirá haciendo un esfuerzo inversor para que la provincia cuente con un servicio de bomberos moderno, profesional y dotado de los mejores medios", añadió.

Nuevo parque de Sanabria

Por otra parte, el presidente de la institución provincial informó a los miembros de la asamblea de que la Diputación ha incorporado este año 1,4 millones de euros destinados casi su totalidad a la adquisición de los vehículos que prestarán servicio en el futuro parque comarcal de Sanabria. La compra de estos vehículos saldrá a licitación en los próximos meses, al igual que las obras de construcción del parque, que estará ubicado en Requejo de Sanabria.

Asamblea del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil en la Diputación. / Cedida

Con su puesta en funcionamiento, este centro “se convertirá en el quinto parque propio de la Diputación Provincial, reforzando la cobertura territorial y reduciendo los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia en la comarca sanabresa y zonas limítrofes”, informó.

El presidente provincial recordó también que ya se encuentran en proceso de licitación los vehículos destinados al nuevo parque comarcal de Toro, cuya entrega está prevista para el próximo mes de octubre. Paralelamente, avanzan las obras de construcción de las instalaciones, que estarán finalizadas a comienzos de 2027. "Trabajamos para que nuestros bomberos dispongan de los mejores recursos, los mejores medios técnicos y las mejores instalaciones para prestar un servicio eficaz, rápido y de calidad a todos los ciudadanos de la provincia", subrayó.

Disolución del consorcio

Durante la sesión, Faúndez recordó que el proceso de disolución del consorcio culminará el próximo 31 de diciembre, fecha a partir de la cual el servicio quedará plenamente integrado en la estructura de la Diputación Provincial. En este sentido, la Asamblea ratificó el acta de la reunión celebrada el 27 de junio de 2025, en la que se acordó iniciar la liquidación del organismo. El presidente destacó que este proceso “permitirá consolidar un modelo de gestión más eficiente y coordinado, al tiempo que garantizará la continuidad de todos los servicios y la integración del personal en la estructura de la Diputación Provincial”.

Los siguientes pasos a seguir son la creación de las plazas de bombero, cabo y sargento y la puesta en marcha de las bolsas de empleo y los procesos selectivos, cuestiones que será en abordadas en la Mesa General de Negociación de la Diputación que se celebrará en el transcurso del próximo mes de julio.

Otros asuntos

La Asamblea aprobó también la Cuenta General del Ejercicio 2025, que refleja la solvencia económica del consorcio con un resultado presupuestario positivo de 739.000 euros y un remanente de tesorería de 1,2 millones de euros.

Asamblea del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil en la Diputación. / Cedida

Asimismo, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a facturas del ejercicio anterior y se dio cuenta de la memoria justificativa de la actividad desarrollada durante el último año.

Las cuentas reflejan unos gastos de personal de 2,9 millones de euros, gastos corrientes por importe de 393.000 euros y una inversión superior a los 1,3 millones de euros.

Más de 790 intervenciones durante el último año

Durante la asamblea, se analizaron igualmente los datos de actividad de los parques propios de la Diputación Provincial.

El Parque de Bermillo de Sayago realizó 80 salidas durante el pasado año; el de Tierras de Aliste registró 173 intervenciones; y el de Zamora Centro atendió 180 servicios.

Por su parte, el parque de Rionegro del Puente volvió a ser el que registró una mayor actividad, con 361 actuaciones, una cifra que previsiblemente se reducirá cuando entre en funcionamiento el futuro parque de Requejo de Sanabria al redistribuirse territorialmente la atención de las emergencias.

Faúndez destacó la eficacia y eficiencia del servicio prestado en toda la provincia y trasladó su reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y compromiso de los bomberos que integran actualmente el Consorcio Provincial.