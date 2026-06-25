La diócesis de Zamora da la bienvenida a dos nuevos diáconos permanentes

La diócesis de Zamora celebrará este lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, en la iglesia de Cristo Rey, la ordenación diaconal de Miguel Ángel Conejo Gutiérrez y José Ramón Pérez, en una celebración que estará presidida por el obispo, Fernando Valera.

“La ordenación de dos nuevos diáconos permanentes constituye un acontecimiento significativo para la Iglesia diocesana, especialmente en un momento en el que muchas comunidades cristianas necesitan seguir siendo acompañadas, sostenidas y animadas en su vida de fe”, se aplaude desde el Obispado de Zamora.

El camino que culminará el próximo lunes “no nace de una decisión repentina, sino de una historia prolongada de fe, discernimiento, formación y servicio pastoral”, se asegura. En ambos casos, la vocación al diaconado “ha ido madurando en contacto con comunidades concretas, con la vida parroquial y con la realidad de los pueblos, donde la presencia de la Iglesia continúa siendo un signo cercano de acompañamiento y esperanza”, se detalla.

Comunidades de referencia

Cristo Rey y San Lázaro han sido comunidades de referencia en todo este proceso. Desde ellas, y también desde el servicio prestado en distintas zonas rurales de la diócesis, “se ha ido configurando una llamada marcada por la palabra, la oración, la vida comunitaria y la disponibilidad para servir allí donde la Iglesia lo necesite”, se explica.

En la experiencia pastoral que precede a la ordenación de Miguel Ángel Conejo y José Ramón Pérez ocupa un lugar especial la celebración de la Palabra en comunidades pequeñas. “En muchos pueblos, especialmente marcados por el envejecimiento, la soledad y la dispersión, este servicio permite mantener vivo el vínculo eclesial, acompañar la fe de las personas mayores y recordar que ninguna comunidad queda al margen de la vida de la Iglesia”, se agradece desde el Obispado de Zamora.