Sobrevivir a la ola de calor en Zamora cuando trabajas en la calle a base de agua, sombrero y madrugones: "Cuesta el doble, pero hay que hacerlo"

Las inusuales altas temperaturas de la presente semana están provocando que mucha gente evite durante el día pisar las calles de la ciudad. Sin embargo, son demasiadas las personas que trabajan al aire libre y tienen que afrontar la ola de calor tomando medidas para prevenir riesgos y buscando la sombra siempre que pueden.

José Carlos García es uno de los operarios procedentes de Don Benito, Badajoz, que están trabajando estos días para dejar lista la estructura de los puestos de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de las Fiestas de San Pedro, que dará comienzo este viernes 26 de junio. Reconoce que trabajar con el calor “cuesta mucho más, cuesta el doble. En vez de hacerlo en tres horas, nos cuesta hacerlo cuatro y media o cinco”. Cuando ven que no pueden más, paran y se meten en la sombra. Él y sus compañeros han modificado su horario: se levantan a las seis de la mañana, en vez de a las siete, para terminar antes. García calcula que terminarán a las doce del mediodía de este jueves, fecha en la que tienen que dejar todo listo. Sin embargo, para cumplir con ese margen han tenido que estar activos hasta bien entrado el mediodía. “Por la tarde trabajaremos en la sombra”, comenta.

Bebidas refrescantes durante el montaje de la Feria de la Cerámica. / José Luis Fernández

Aun así, de todos los lugares donde trabajan, Zamora es de los más fríos, sobre todo en invierno. José Carlos García comenta que, al ser de Don Benito, está acostumbrado a trabajar con altas temperaturas: “El otro día, a las 17.00 horas estábamos en Córdoba, con 42 grados. Estábamos sin movernos y nos moríamos de calor”. Admite que, cuando puede se quita la camiseta, siempre que esté a la sombra. “Al sol no, al sol prefiero trabajar con la camiseta puesta”, explica, para prevenir. También tiene a mano botellas de agua y refrescos. “Ya ves lo que me duran”, dice.

Trabajos durante ola de calor / José Luis Fernández

Cerca de donde está trabajando José Carlos García con sus compañeros, en la misma Plaza de Viriato, están dos operarios municipales de mantenimiento arreglando algunas baldosas de la calzada, al sol y uniformados con mono de trabajo. “Lo llevamos como se puede, poniéndonos a la sombra y bebiendo mucha agua”, explica Benigno Villar Andrés, uno de ellos. Su rutina de trabajo estos días se ha visto marcada por las temperaturas extremas que han tenido que aguantar, sobre todo a las horas más calurosas del día. Se hidratan todo lo que pueden y evitan pasar más tiempo del necesario bajo el sol. Además, como dificultad añadida, las máquinas con las que trabajan generan mucho calor y eso también repercute en la sensación térmica a su alrededor. “No nos queda otra, hay que hacerlo”, concluye.

Respecto al horario de trabajo, Benigno comenta que tienen el mismo que en circunstancias normales. Comienzan a las siete y media de la mañana, y terminan a las tres y media de la tarde. “Si podemos, paramos antes”, añade.

En la Plaza Mayor, Óscar Del Brío, de la empresa especializada en eventos audiovisuales Galende Technology, trabaja con sus compañeros levantando el escenario para los conciertos que se celebran con motivo de las Ferias y Fiestas de San Pedro. “Beber muchísima agua, no hay otra manera de hacerlo”, comenta sobre las medidas para trabajar en la calle con estas temperaturas. Tienen una nevera guardada en la sombra, llena de agua. Cuenta que gastan todas las botellas que traen cada día, y que a veces incluso tienen que rellenar alguna. Además, en la nave tienen más de 100 botellas de litro y medio de agua refrigeradas, que cada día van reponiendo.

Trabajos durante ola de calor / José Luis Fernández / LZA

Al hablar de las medidas que toman para evitar riesgos, Óscar enseña el sombrero que lleva en la cabeza, señalando que es un regalo del jefe. “Al almorzar paramos, y también venimos antes de lo normal, para no pillar el calor”. Explica que, como tienen que tenerlo todo listo antes de cierta hora, y lo montan en un día, les toca asumir las horas de mayor calor. Sin embargo, la parte buena es que, una vez tienen la estructura del escenario montada, pueden trabajar bajo la sombra de este.

Trabajos durante ola de calor / José Luis Fernández

Las medidas del Ayuntamiento

La ola de calor no ha cogido desprevenido al Ayuntamiento de Zamora, que ha diseñado una serie de medidas de prevención de riesgos entre los trabajadores municipales cuya jornada laboral transcurre en plena calle. El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, detalla cómo los trabajadores en parques urbanos, entran y salen una hora antes del horario habitual, para no coincidir con los momentos de más calor. En cuanto a los empleados de los servicios de limpieza de la ciudad, también retrasan su horario de trabajo para no coincidir con las horas más calurosas del día.

el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana, Pablo Novo / Victor Garrido

La importancia de las fuentes de agua potable

Durante las frecuentes olas de calor, es imprescindible hidratarse. Y es cierto que, en estos últimos años, se han echado de menos en la ciudad fuentes de agua potable, sobre todo en el centro histórico y en los parques. En muchas ocasiones, pueden ayudar a prevenir los riesgos que supone pasar muchas horas en la calle a altas temperaturas. Actualmente, algunas de las fuentes instaladas por Zamora son antiguas o están fuera de funcionamiento. Novo cuenta que está programada la instalación de 25 fuentes dobles que ya están aquí, pero que aún no han empezado a colocarse. Son fuentes adaptadas tanto a personas como a mascotas, diferentes a las fuentes antiguas.

Estas fuentes se distribuirán por el centro histórico de la ciudad, desde el parque de La Marina hasta el Castillo, y por diversos parques a los que aún no haya llegado este modelo. El concejal afirma que empezarán a instalarse en las próximas semanas. Sí que hay parques donde se han hecho proyectos de remodelación, los cuales ya cuentan con este tipo de fuentes de agua potable. En concreto, hay una fuente doble en la zona próxima a la calle del Ferrocarril, y otra en el área de suelta de perros habilitada en Pinilla.