Municipal
Adiós al último edificio que tapaba la muralla de Zamora en la Bajada de San Martín
El Ayuntamiento espera derribar dos inmuebles más en la avenida de la Feria antes de que finalice el año
Con un coste de 200.000 euros, la última expropiación para liberar la muralla, da un paso más hacia el objetivo final del Ayuntamiento de Zamora. Se trata del pequeño taller de carpintería metálica y soldadura que llevaba años cerrado, situado en la bajada de San Martín.
Hasta el lugar para ver los trabajos se personaron el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal Pablo Novo. El primero reconoció que este derribo se había retrasado dos años debido a “ciertas cuestiones que pedían los propietarios, aunque finalmente se les ha entregado lo que desde un principio señalaba la comisión de valoración de la Junta de Castilla y León”, reconoció. “Es de los poquísimos casos para estas expropiaciones que han terminado en el juzgado”, añadió Guarido.
Cumpliendo con la condición de que el inmueble no tuviera ya ninguna actividad económica, como así ocurría desde hace tiempo, se comenzaron a dar los pasos para este derribo, que culmina este mismo jueves. Los trabajos los ha estado haciendo la empresa Recorsa, especializada en este tipo de actuaciones, por valor de 37.000 euros.
Nuevos derribos antes de final de año
Por otra parte, el alcalde de Zamora adelantó que ya se tiene la valoración de inmueble que acoge en su planta baja el bar Anglo y que todavía tapa parte de la muralla. “Es una expropiación que se va a hacer de mutuo acuerdo, puesto que, aunque tiene un negocio, el propietario está interesado en esa acción”, detalló. Se trata del número 9 de la avenida de la Feria, y se espera que se pueda derribar junto al edificio que hay a continuación, que es el número 7. Con todos estos trámites iniciados, el alcalde calculó que la actuación se podría realizar antes de que finalice el año “o a principios del próximo”.
De esta manera, tan solo quedaría en pie en toda la avenida el inmueble correspondiente al número 3, con la pequeña tienda que todavía está en activo, y el número 5, sobre el que el alcalde tiene esperanzas de poder llegar a un acuerdo para su adquisición y posterior derribo.
Rehabilitación de la muralla
También anunció Guarido anunció que se habían terminado en esta zona de la ciudad la rehabilitación de la muralla por parte del Gobierno de España en cinco tramos, por un valor de millón y medio de euros. “Uno de los tramos era el 50% de la avenida de la Feria, y la otra mitad lo acometerá también el Estado por 500.000 euros”, indicó.
Unos trabajos que no tardarán en ejecutarse, puesto que el proyecto ya está finalizado “y dado de paso por Patrimonio”, añadió el alcalde, quien tiene información de que el Ministerio de Cultura lo podría licitar este próximo mes de julio, “por lo tanto, a finales de este año podríamos ver ya esta avenida de la Feria con otro estilo, sobre todo gracias a la muralla rehabilitada”.
Jardines en el paseo de la muralla
A esta nueva imagen también ayudará en un futuro el proyecto de humanización de esta travesía. De momento, desde el Ayuntamiento ya tienen el encargo hecho del ajardinamiento de toda la zona, la que hasta ahora ocupan los derribos realizados. “Es un proyecto complicado por todas las excavaciones arqueológicas que se han tenido que hacer tras cada expropiación, pero el objetivo es realizar una sencilla actuación de ajardinamiento para que la gente pueda pasear”, señaló Guarido.
En total, entre derribos y expropiaciones, el Ayuntamiento de Zamora ha invertido algo más de cinco millones de euros. “Creo que ha sido una de las mejores actuaciones que ha hecho el equipo de Gobierno desde el año 2015 y esperemos que, cuando finalice en mayo del año que viene, la avenida de la Feria tenga una panorámica distinta”, aspiró.
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