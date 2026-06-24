Zamora pulveriza otro récord de temperatura en junio, al superar los 40 grados este martes

A las cinco de la tarde de este martes 23 de junio el termómetro subía en Zamora capital hasta los 40.6 grados a la sombra. Es el día que más calor ha hecho en Zamora en un mes de junio en toda su historia y pulveriza el récord que marcó el día de San Pedro del pasado año, cuando el mercurio se ponía en los 39.9 grados.

Se veía venir que esta ola de calor era tan o más tórrida que la del pasado año, y de hecho este domingo se igualaba el récord de 39.9 grados, el lunes la temperatura subió a los 39 y el martes ha dado otro arreón hasta los 40.6 que de momento será la máxima de este episodio.

Noches tropicales

Un aspecto importante es el de las temperaturas mínimas, ya que las noches tropicales van a tardar más en irse que los días. Así, la noche más calurosa fue la del lunes, donde el mercurio no bajó de los 24,1 grados. El martes la noche en ningún momento bajó de los 22,7 y el domingo 21 se quedó en 21,7 grados. Esta pasada madrugada el mercurio también se situó por encima de los 20 grados, llegó a 20,6 y la que viene se espera que no baje de los 23 grados, pese a que las máximas ya se moderarán un poco.

Y es que por fortuna a partir de este jueves se espera que los termómetros estén más cerca de los 30 grados que de los 40, aunque el fin de semana se da por seguro que volveremos a los 35 de máxima, que no es fresquito precisamente.

El caso es que mayo ya batió récord histórico de temperatura en Zamora y ahora junio ha hecho lo propio.

¿Cómo protegerse del calor?