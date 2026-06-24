Distinción
Zamora, elegida Ciudad Turística Iberoamericana del Año
Comparte esta distinción con Quito, en Ecuador, nombrados por una revista digital internacional
Zamora suma un nuevo sello en su lista de reconocimientos como destino de viaje para los visitantes, al ser nombrada Ciudad Turística Iberoamericana del Año. Se trata de un reconocimiento que le ha otorgado la revista internacional “Expresión Viva”, de reciente creación, y editada por la Asociación Española de Verificación Digital.
No es el único lugar distinguido por esta publicación, que también ha elegido a la ciudad ecuatoriana de Quito con esta misma categoría.
La designación oficial de ambas ciudades se formalizará en el primer número de esta revista internacional, que se publicará el próximo 29 de junio, coincidiendo, curiosamente, con la festividad de San Pedro.
“Esta distinción busca resaltar el potencial no solo turístico, sino económico y social de las ciudades iberoamericanas seleccionadas, potenciando su proyección internacional en el ámbito turístico y cultural iberoamericano”, señalan desde la publicación.
Revista "de referencia" para Iberoamérica
“Expresión Viva” quiere convertirse en una revista “de referencia” en el ámbito educativo, cultural y deportivo de toda Iberoamérica. Los contenidos relacionados con estas temáticas se verán complementados con entrevistas, agendas culturales, publicaciones de interés social y mucho más, se promete desde la editorial.
“Nuestro único objetivo es difundir la expresión educativa, cultural y deportiva de más de 600 millones de personas en toda Iberoamérica, este es nuestro objetivo primordial”, subrayan.
Nueva asociación de verificación
La Asociación Española de Verificación Digital (AEVD), con sede en Madrid, es la creadora de esta publicación. La entidad inicia su actividad “con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una sociedad mejor informada mediante la verificación, el contraste y la evaluación rigurosa de información de interés social, económico, educativo, científico y cultural”.
Junto a su actividad verificadora y de certificación, la AEVD desarrolla una importante labor de divulgación y promoción del conocimiento a través de proyectos editoriales propios. Entre ellos, destaca esta revista, una publicación internacional concebida “como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias entre profesionales, instituciones y ciudadanos de los distintos países de la comunidad iberoamericana”, describen.
A través de esta publicación, la asociación quiere promover la difusión de iniciativas innovadoras, buenas prácticas, proyectos de impacto social y experiencias relevantes “que contribuyen al desarrollo educativo, cultural y deportivo, reforzando así su compromiso con la generación y difusión de conocimiento de calidad”.
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