El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros

El tren de regreso de Madrid de las 18.06 horas todavía no había partido de la estación de Chamartín hacia Zamora y Galicia hora y media más tarde. Lo relataba a este diario una de las viajeras afectadas, una de las usuarias habituales del servicio ferroviario que sufre en sus carnes la escasa o nula puntualidad de los ferrocarriles.

Poco antes, el convoy que tenía que pasar por Zamora hacia Madrid a las 17.30 horas lo hizo, pero sin parar. Resultado: dejó en tierra a 60 pasajeros. El colmo del esperpento es que Renfe ha reubicado a los viajeros en el tren siguiente, pero sin fijarse si el asiento asignado a los náufragos del anterior tren estaba ocupado o no. "A mí me han dado un asiento donde viajaba otro pasajero" comenta consternado e indignado uno de los sufridores ferroviarios de Zamora.

Ni se sabe ni se le espera explicación por parte de la compañía ferroviaria.

Son también habituales los retrasos de los trenes de la mañana, con demoras de 20 minutos, relataron los viajeros frecuentes.

Otras fuentes indicaron a este diario que se han registrado retrasos de importancia en otros trenes en los últimos días. Una situación que no por habitual es menos sangrante.

Con este panorama las quejas de los usuarios están más que justificadas.