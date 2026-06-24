Suspenso en ciberseguridad para el Ayuntamiento de Zamora

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Zamora a reforzar de manera urgente su seguridad informática tras detectar importantes carencias en materia de ciberseguridad. Así se recoge en el informe aprobado por el Pleno de la institución fiscalizadora, que analiza la situación del consistorio zamorano durante 2025 y en el que se pone de manifiesto que existe un amplio margen de mejora tanto en el ámbito técnico como en el normativo..

La auditoría sitúa al Ayuntamiento de Zamora en un nivel 1 de madurez en ciberseguridad, equivalente a un grado de cumplimiento global del 45% de los controles básicos analizados. Entre las principales deficiencias detectadas figura la ausencia de un plan de adaptación al Real Decreto 311/2022 para implantar progresivamente los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), así como la falta de una política de seguridad formalmente aprobada.

El informe también señala que el consistorio zamorano carece de órganos específicos de coordinación y supervisión en esta materia, como un comité de seguridad, y que tampoco ha formalizado el nombramiento de un responsable de seguridad informática.

Ante esta situación, el Consejo de Cuentas formula diez recomendaciones "fundamentales" destinadas a corregir los incumplimientos normativos y las debilidades técnicas detectadas. Entre ellas, destaca la necesidad de diseñar una estrategia a largo plazo que garantice una adecuada gobernanza de las tecnologías de la información y permita reforzar la estructura organizativa encargada de la gestión y protección de los sistemas municipales.

La institución considera además prioritario aumentar los recursos humanos y materiales destinados al área tecnológica, reforzar el área de personal destinado al control y la seguridad informática, así como el nombramiento de un responsable de seguridad. En este punto, se requiere que desde la Alcaldía se impulsen las acciones necesarias para dotar adecuadamente los puestos contemplados en la relación de puestos de trabajo para garantizar una estructura que cumpla los principios de seguridad como función diferenciada y que tenga capacidad de asumir las tareas requeridas para la gestión de sus sistemas de información.

Asimismo, recomienda desarrollar un inventario "integral y actualizado" de todos los activos tecnológicos del Ayuntamiento, implantar procedimientos automatizados para su control y planificar las futuras necesidades de renovación tecnológica con el fin de mejorar su fiabilidad y asegurar un control efectivo sobre los activos de la entidad. Además, debería promover una planificación a medio y largo plazo de las necesidades de renovación tecnológica, asegurando una dotación presupuestaria adecuada.

El informe también pone el foco en la necesidad de mejorar la detección y corrección de vulnerabilidades, así como de incorporar cláusulas específicas en los contratos de servicios informáticos que permitan supervisar adecuadamente el uso de privilegios de administración y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad.

En materia de cumplimiento normativo, el Consejo de Cuentas insta al pleno municipal a liderar las actuaciones necesarias para adaptar la organización a las exigencias del ENS y de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, recomienda aprobar una normativa específica que garantice el registro de la actividad de los usuarios de los sistemas informáticos conforme a la legislación vigente.

Para toda esta tarea, el Consejo de Cuentas aconseja tener en cuenta a organismos como el Centro Criptológico Nacional, la FEMP o la Agencia Española de Protección de Datos, quienes publican guías detalladas que ofrecen modelos completos para la adaptación de los ayuntamientos de características similares que pueden ser tomadas como referencia para facilitar el proceso.

Con este informe, que se remite al Parlamento autonómico, el Consejo de Cuentas culmina la ronda de auditorías sobre ciberseguridad realizadas desde 2022 en las nueve capitales de provincia de Castilla y León. En este sentido, desde la institución se recuerda que disponer de controles eficaces en esta materia resulta esencial para garantizar la fiabilidad de la información pública y la correcta prestación de los servicios municipales a la ciudadanía.