Los pájaros de barro y agua de San Pedro: De "el juguete de los pobres" a tradición zamorana

Zamora ha vuelto a escuchar uno de los sonidos más reconocibles de sus fiestas de San Pedro: el trino agudo de los pájaros de barro y agua. Pequeños, sencillos y aparentemente infantiles, estos silbatos cerámicos forman parte de una tradición mucho más antigua de lo que su tamaño sugiere. Su historia combina arqueología, vida rural, alfarería popular y el propio nacimiento de la Feria de la Cerámica de Zamora.

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Los orígenes de los pájaros de barro y agua

Aunque hoy se contemplan como un juguete de feria, los pajaritos de agua hunden sus raíces en piezas similares documentadas en excavaciones arqueológicas de época romana e islámica en España. Aquellos silbatos de barro, también conocidos como “pitos de agua”, no siempre estuvieron vinculados al juego infantil. En distintos contextos tradicionales se les atribuyeron usos rituales relacionados con la naturaleza, como la imitación del canto de los pájaros o la llamada simbólica a la lluvia. También pudieron tener una función práctica en el mundo pastoril, donde los sonidos servían para comunicarse entre valles o ahuyentar animales.

En Zamora, sin embargo, estos pequeños pájaros quedaron especialmente ligados a la alfarería popular y a los mercados. La provincia contó históricamente con focos alfareros de gran relevancia, entre ellos Moveros y Pereruela, localidades que han conservado una profunda tradición vinculada al trabajo del barro. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando los alfareros terminaban de modelar piezas grandes y utilitarias como cántaros, cazuelas o tinajas, aprovechaban los restos sobrantes de barro para crear figuras pequeñas con forma de ave.

De ese gesto de economía y destreza artesanal nacieron los conocidos pajaritos de agua. Eran baratos, se moldeaban a mano con rapidez y se vendían en ferias y mercados locales. Por eso pasaron a ser considerados el “juguete de los pobres”: una pieza humilde, accesible para las familias, que permitía a los niños llevarse a casa un recuerdo sonoro de los días de fiesta.

La Feria de la Cerámica Popular de Zamora

La recuperación de esta tradición está estrechamente ligada a la Feria de la Cerámica Popular de Zamora, que celebró su primera edición en 1972. Su impulsor fue el entonces concejal de Cultura, historiador y cronista oficial de la ciudad, Herminio Ramos Pérez. Aquella cita nació con un objetivo claro: proteger y difundir la alfarería tradicional en un momento en el que los oficios artesanos sufrían el avance de los materiales industriales, especialmente el plástico.

Zamora, pionera en España

La feria zamorana fue pionera en España y sirvió después de modelo para otras convocatorias similares. En su primera edición participaron siete puestos procedentes de Pereruela y Moveros, dos de los grandes referentes de la alfarería provincial. Con el paso de los años, la muestra se consolidó hasta reunir en algunas ediciones a más de un centenar de artesanos, no solo de distintos puntos de España, sino también de países cercanos como Portugal.

El renacer de los pajaritos de agua llegó precisamente con esa feria. Para atraer al público familiar y recuperar el ambiente de las antiguas fiestas de San Pedro, los alfareros volvieron a llevar estas piezas a las plazas de Viriato y Claudio Moyano. Desde entonces, su trino se ha convertido en una de las señas de identidad de la feria, una pequeña banda sonora que acompaña a generaciones de zamoranos durante los días grandes de finales de junio.

Hoy, los pájaros de barro y agua siguen recordando que la artesanía no es solo un objeto decorativo, sino una forma de memoria. En ellos conviven el barro sobrante de los alfares, la imaginación de los artesanos, el sonido de las ferias antiguas y el gusto contemporáneo por volver a lo auténtico. Son piezas sencillas, al alcance de todos, pero cargadas de historia. Un pequeño lujo popular que, cada San Pedro, vuelve a llenar Zamora de barro, agua y sonido.