John Pollón encabezará el festival de música "Escena Urbana" en Zamora este viernes
El festival de música urbana se celebrará este viernes en la plaza de La Marina, y congregará a cientos de jóvenes y amantes del género
Amanda Rodríguez Fadón
“Escena Urbana” es una de las actividades musicales más destacadas de la programación de las Ferias y Fiestas de San Pedro de este año. El viernes 26 de junio, la plaza de La Marina se convertirá en escenario de este festival de música de género urbano.
John Pollón encabeza el cartel, y traerá a la ciudad una de sus enérgicas actuaciones en directo, en la que repasará sus grandes éxitos. Su estilo único y desenfadado lo ha consolidado como un fenómeno de masas.
Una noche de música urbana
Además, dos DJ Sets acompañarán el espectáculo de John Pollón: MommyTaai y Khosan, dos nombres emergentes de la escena DJ, que aportarán sus mezclas y selecciones musicales. Un cartel que asegura que el ritmo no parará en ningún momento de la noche.
Horario
El evento comenzará oficialmente a las 21.00 horas, con entrada libre para todos los públicos y acceso gratuito.
El Ayuntamiento de Zamora invita tanto a los vecinos, como a los visitantes que se acercan a la ciudad en estos días de fiestas, a disfrutar de este espectáculo musical en uno de los espacios públicos más destacados de la ciudad.
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