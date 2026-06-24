Los mayores de 55 años tienen hasta el 30 de junio para inscribirse en la Universidad de la Experiencia

La matrícula del Programa Interuniversitario de la Experiencia se amplía hasta este próximo martes, 30 de junio, por lo que todos aquellos mayores de 55 años que estuvieran pensando en formar parte de este colectivo universitario todavía están a tiempo de formalizar su inscripción.

Los interesados deberán retirar el impreso de matrícula en la conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus zamorano. Para aquellos que se inscriban por primera vez, el precio de la matrícula para todo el curso es de 80,10 euros, cantidad que deberán abonar en el Banco Santander.

El impreso de la matrícula, así como el resguardo del pago, deberán adjuntarse en un sobre cerrado con nombre, apellidos y curso, además de dos fotografías de carnet recientes y fotocopia del DNI.

Desde la secretaría se aconseja también realizar una fotocopia del recibo bancario y custodiarla hasta que empiece el curso.

Modalidad para el resto de alumnos

Para los alumnos de 2º y 3º, así como para los diplomados que quieran seguir acudiendo a las clases, el abono de la matrícula es de 80,10 euros para los dos primeros y de 55,10 euros para los terceros. También deberán acudir después a la conserjería de la Facultad de Ciencias de Educación para entregar todo el papeleo en sobre cerrado, con los mismos requerimientos que los compañeros del primer curso, aunque sin las dos fotografías.

Asistentes a la graducación de la Unex en Salamanca. / Cedida

En el folio de la matrícula se incluye una opción para elegir los itinerarios en orden de preferencia, de tal modo que se procurará respetar el orden, “pero siempre irá en función del espacio disponible y del equilibrio del número de alumnos en todas las clases”, se advierte.

Orientación sobre el proceso

Para cualquier duda, el coordinador estará de forma presencial para recibirles en el despacho número 202 de la Facultad de Ciencias de la Educación, situado en la segunda planta del edificio de Magisterio, los martes, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

El comienzo de las clases de la Universidad de la Experiencia para el próximo curso 2026-2027 será el 5 de octubre.