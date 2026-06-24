Ese Fisac en mitad de Los Valles

La intrahistoria que entrelaza a Miguel Fisac con Pumarejo de Tera traspasará fronteras durante el congreso internacional que durante mañana y pasado se celebrará en Bolonia (Italia) para avanzar en el análisis de las arquitecturas del profesional español y divulgar su obra en el país transalpino. Una historia que se encargará de contar el zamorano Rafael Ángel García Lozano, en cuya tesis doctoral abordó un detallado estudio sobre este y otros templos. El evento lleva por título "Miguel Fisac. Forma, materia y luz: la construcción del espacio sagrado" y está promovido por la Associazione Italiana di Storia Urbana, con la colaboración de la Fundación Fisac.

El doctor en Historia del Arte, Rafael Ángel García Lozano, ha sido elegido para ofrecer una conferencia sobre esta iglesia de Pumarejo de Tera. El templo, dedicado al patrón Santiago Apóstol, es un ejemplo de integración con la arquitectura local. Fue construido en 1985 a prestación personal a través del trabajo comunitario o "facendera" entre los vecinos del pueblo bajo la dirección del arquitecto Miguel Fisac Serna, quien decidió levantar el edificio sobre la traza de la antigua iglesia del pueblo conservando su espadaña. La "facendera", permitió entonces que todos los vecinos participasen de un modo altruista en la ejecución del proyecto de Fisac. Tanto los abuelos amasando el cemento, las mujeres acarreando calderos de agua, piedras y material, así como los vecinos de mayor corpulencia sacando tacos de cuarcita al pie de la obra y colocándolos en los muros de fachada guiados por canteros de la zona. Varias cuadrillas compuestas por una quincena de personas, consiguieron levantar el templo en 73 días como reflejan las crónicas de la época.

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Miguel Fisac (con casco) a pie de obra.

El objetivo que persigue este congreso es el de replantear la obra de Miguel Fisac en el debate académico internacional, con especial atención a su arquitectura sacra, abordando cuestiones relativas a la innovación tecnológica y material, la contextualización histórica, las relaciones internacionales y los desafíos contemporáneos de la conservación del patrimonio arquitectónico moderno. Esta iniciativa busca también promover la participación de la comunidad española de arquitectos, en diálogo con los estudios e investigaciones sobre Miguel Fisac, así como fortalecer la difusión de su obra entre profesionales y académicos interesados en la arquitectura moderna española.n