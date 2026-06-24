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La Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora tributa un homenaje a Coomonte con la realización de un mural colaborativo

La plaza de Viriato contará con 28 alfareros y la de Claudio Moyano con 35, la misma cifra que el pasado junio, del 26 al 29 de junio

Preparativos de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular.

Preparativos de la Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular. / José Luis Fernández

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La LIV Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora impulsa la realización de un mural colaborativo con azulejos que homenajeará al escultor José Luis Alonso Coomonte.

Desde hace varias ediciones desde la comisión de ceramistas y alfareros intentan dar a conocer al público los oficios que realizan y en esa ocasión tributarán un reconocimiento al artista benaventano fallecido el pasado diciembre. “Es una figura muy importante en el panorama cultural y su obra forma parte de nuestra vida al estar repartida una gran parte en la vía pública” explica el alfarero Alberto Segurado.

La actividad, que tendrá lugar el 28 a partir de las 18.00 horas en la zona de las antiguas arcadas, bautizada como “Horizonte Coomonte” la llevarán a cabo cuatro personas un ceramista, un escultor, un diseñador gráfico y un alfarero junto con las personas que quieran sumarse. 

“Mientras dos nos ocupamos del taller participativo, los otros dos estarán modelando sus propios azulejos, y modelarán sus propios azulejos para hacer una especie de skyline, de horizonte con la obra de Coomonte” describe el artista. “Será una intervención artística donde se va a modelar en vivo arcilla, se irá haciendo el skyline y luego todos esos azulejos van a ir en torno a ese horizonte” precisa el alfarero.

El deseo de la organización pasa porque el resultado del taller pueda exhibirse en algún espacio público de la ciudad.

Los interesados en participar en el taller desarrollado por Alfarretos Gráficos deberán inscribir en la feria de la alfarería el propio domingo.

Muestras

La Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora abrirá sus puertas del viernes 26 al lunes 29 de junio en sus ubicaciones habituales.

En la plaza de Viriato habrá un total de 28 profesionales procedentes de la provincia de Zamora, la de Toledo, Cáceres, Badajoz, León, Salamanca, Almería, Ávila y desde Portugal junto a dos de alfarería antigua.

Debido a las obras del Parador nuevamente se dispondrán en el interior de la plaza en forma de la cruz con pasillos que permitan el paso del público.

La plaza de Claudio Moyano la ocuparán 35 artesanos, de un total de 40 que solicitaron participar en la feria zamorana. “Habrá una variedad en los ceramistas participantes porque que siempre intentamos en la selección que hacemos haya un poquito de todo” certifica Nuria Martín. No obstante “hay muchos veteranos, pero que aportan piezas nuevas hechas con técnicas nuevas”, añadió la creadora conocida como Numa.

La presencia de la valla por las obras del Parador vuelve a condicionar un junio más la disposición de los puestos. "El año pasado tuvimos que volver a juntarnos y los compañeros entendieron que la obra del Parador es una restauración larga y no protestaron, es algo que no depende de la feria, y este año estaremos igual" concreta.

Taller

También habrá un taller demostrativo de cerámica. La técnica elegida corresponde al rakú de cántaros y la propuesta será día 27 a las 18.00 horas en la plaza de Viriato, en la zona de las antiguas arcadas.

Además, el calendario propicia que la feria caiga en fin de semana, lo que sin duda ayudará a la presencia de más público en la calle a lo que se unirá una bajada en las temperaturas con respecto a las últimas jornadas “Podríamos tener una buena feria, pero no nos podemos quejar porque Zamora funciona. De hecho, último día preguntamos a los compañeros y todo el mundo vende, y de hecho repiten y se habla bien de esta feria tan antigua” señala la ceramista asentada en la comarca de Sayago.

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De manera paralela a la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, el Museo Etnográfico de Castilla y León exhibirá las piezas participantes en el IX certamen del barro Herminio Ramos Pérez. Este año la obra están centradas en el orinal.

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