Un diseñador zamorano, en el Circuito Celebrity del Press Day de Madrid

La Junta de Castilla y León, en colaboración con CEOE Castilla y León, ha presentado sus propuestas ante influencers, estilistas, celebrities, productoras audiovisuales y medios especializados en una de las acciones más destacadas del proyecto Uniendo Moda, que conecta a doce diseñadores de la comunidad con el circuito Celebrity en el Press Day de Madrid, entre ellos en zamorano Ángel Iglesias.

La cita, impulsada por la Junta y CEOE Castilla y León, y desarrollada en alianza con Fabra Comunicación, forma parte de una de las acciones más novedosas y destacadas de Uniendo Moda.

El encuentro ha servido para presentar de manera formal al ecosistema profesional de la moda nacional las propuestas de Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Carolina Gázquez, César González, Esther Noriega, Eulalia Mateos, María Lafuente, Mónica Fuentetaja, Natacha Arranz, Pablo y Mayaya, Sara Santiago y Santiago García – Didesant, y para hacer balance de los primeros resultados que el proyecto ya ha cosechado desde su apertura el pasado mes de mayo.

La directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, ha destacado la dimensión profesional del proyecto Uniendo Moda y el firme apoyo que la Junta está prestando a autónomos y pymes tanto del sector de la moda como de la artesanía. “Se trata de una iniciativa construida desde la escucha activa al sector, que se traduce en acciones concretas orientadas a visibilizar el trabajo y el talento que se desarrolla en nuestra comunidad”, ha señalado.

En este sentido, en su opinión, el proyecto busca “impulsar el potencial creativo de Castilla y León, reforzando las oportunidades de diseñadores y artesanos, pero también prestando especial atención a los jóvenes, favoreciendo su incorporación al sector y su desarrollo profesional”. “Desde la Junta de Castilla y León se está promoviendo un ecosistema que conecta tradición y vanguardia, fortaleciendo toda la cadena de valor del sector de la moda y apostando por la profesionalización, la digitalización y la apertura a nuevos mercados”, ha añadido.

Asimismo, se están impulsando medidas que facilitan la innovación, la comercialización y la proyección exterior del talento de la comunidad, consolidando a Castilla y León como un referente de creatividad y calidad. El apoyo a iniciativas como Uniendo Moda refleja el compromiso con un sector estratégico, generador de identidad, empleo y actividad económica, y con el objetivo de que el talento que nace en Castilla y León encuentre oportunidades reales de desarrollo dentro de la propia comunidad y en otros mercados fuera de la misma.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha destacado durante la jornada el valor estratégico de esta acción, que se enfoca en los objetivos de conseguir “nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados y nuevos canales de visibilidad” para los diseñadores de la comunidad.

A su juicio, las primeras semanas de presencia de Uniendo Moda en este showroom madrileño demuestran que estamos “en el camino correcto” y que “nuestras firmas tienen el nivel, la calidad y la personalidad necesarias para competir en los principales escenarios de la moda nacional”. “Pero más allá de los resultados inmediatos, lo importante es la red de contactos, relaciones y oportunidades que estamos construyendo. Porque el futuro de nuestro sector pasa por la colaboración, la profesionalización y la capacidad de adaptarse a un mercado en constante transformación”, ha añadido Aparicio.

Visibilidad y notoriedad en el ecosistema influencer

En apenas siete semanas de actividad, esta acción de Uniendo Moda en Madrid ha logrado ya varias salidas de influencers vistiendo prendas de diseñadores de Castilla y León, un hito que confirma la pertinencia de la estrategia y la capacidad de las firmas seleccionadas para integrarse en el denominado circuito celebrity, donde estilistas y prescriptores eligen piezas para alfombras rojas, fiestas de grandes marcas, campañas publicitarias, editoriales de moda, programas de televisión y producciones digitales de gran alcance.

Estos primeros resultados, con prendas firmadas en Castilla y León presentes en los contenidos de prescriptores con amplia base de seguidores, suponen para los creadores de la comunidad una vía de visibilidad y notoriedad difícil de alcanzar por canales convencionales, además de un aval profesional ante futuras colaboraciones, ventas y acuerdos con marcas y medios.

Con este Press day, Uniendo Moda Castilla y León refuerza su estrategia como plataforma de impulso, conexión y proyección exterior para el sector textil y de la moda de la comunidad. En los últimos meses, el proyecto ha intensificado su presencia en escenarios nacionales como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Atelier Couture, ha impulsado acciones formativas vinculadas a la sostenibilidad, la digitalización y la inteligencia artificial aplicada a la moda, y ha incorporado este showroom profesional en Madrid, que permanecerá abierto hasta octubre, como escaparate para las propuestas de diseñadores de Castilla y León.