La Diputación de Zamora aprueba 234.000 euros en ayudas para programas sociales y desarrollo rural

La junta de gobierno de la Diputación Provincial de Zamora ha aprobado este miércoles diversos convenios de colaboración y programas de apoyo social, cultural y de desarrollo rural que suponen una inversión global de 234.000 euros. Una cifra destinada “a mejorar la calidad de vida de los zamoranos, apoyar a colectivos vulnerables, conservar el patrimonio histórico-artístico y favorecer el empleo en el medio rural”, según explican desde la institución provincial.

Entre los acuerdos adoptados destacan las iniciativas dirigidas a personas diagnosticadas de cáncer, la colaboración con entidades sociales, la restauración de bienes patrimoniales de la diócesis de Astorga, el programa solidario Vacaciones en Paz y la financiación de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario.

Apoyo a pacientes oncológicos

La Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer (Azayca) es una de las entidades beneficiadas con este convenio, entregándole una ayuda de 12.000 euros para el desarrollo durante este año del programa de ejercicio físico oncológico y actividad física adaptada, dirigido a personas diagnosticadas con cáncer.

La iniciativa permitirá desarrollar los programas de ejercicio terapéutico oncológico y deporte y de apoyo nutricional, “con el objetivo de favorecer la recuperación funcional, mejorar la salud física y psicológica de los pacientes y acercar estos servicios especializados al medio rural zamorano”, se detalla.

Por ello, todas estas actividades se desarrollarán en las sedes de Benavente, Bermillo de Sayago, Tábara y Puebla de Sanabria. La subvención de la Diputación servirá para financiar los gastos de personal especializado, seguros sociales, material deportivo y el apoyo nutricional destinado a enfermos oncológicos.

Atención psicológica y apoyo emocional

Otro de los convenios se ha firmado con la Asociación Española Contra el Cáncer, con una aportación provincial de 12.000 euros, para desarrollar el programa de atención psicológica y apoyo emocional dirigido a pacientes oncológicos, familiares y personas allegadas.

Marcha en Toro contra el cáncer / R. G. (Archivo)

El programa se ejecutará hasta el 30 de octubre de 2026 mediante atención individual, grupal, telefónica y asesoramiento a través de internet, “facilitando que estos servicios especializados lleguen también a los habitantes de las zonas rurales de la provincia”, se subraya.

Restauración de bienes eclesiásticos

Por otra parte, en la junta de gobierno también se ha aprobado un nuevo convenio de colaboración con el Obispado de Astorga para la restauración de bienes de iglesias ubicadas en la provincia de Zamora, aunque pertenecientes a esa diócesis. En este caso, la institución provincial aportará 80.000 euros, mientras que el Obispado contribuirá con otros 20.000, alcanzando una inversión total de 100.000 euros.

Las actuaciones previstas para este año 2026 se llevarán a cabo en las localidades de Junquera de Tera, Otero de Sanabria, Santa María de Valverde, Sandín y Val de Santa María. Cada intervención contará con un presupuesto de 20.000 euros, financiado en un 80% por la Diputación y en un 20% por el Obispado.

Las actuaciones han sido seleccionadas “atendiendo a criterios de urgencia, necesidad y estado de conservación, con el objetivo de preservar elementos patrimoniales que, aun no estando declarados oficialmente monumentos, constituyen una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de la provincia”, se detalla desde la institución provincial.

Respaldo al programa solidario Vacaciones en Paz

También se ha dado luz verde al convenio con la Asociación Zamora con el Sahara para la ejecución del programa Vacaciones en Paz, con una aportación de 10.000 euros. Esta colaboración permitirá sufragar los gastos correspondientes a 15 billetes de avión de ida y vuelta entre Tinduf y Valladolid para menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.

Foto con las familias y los niños saharauis que pasaron su verano en Zamora el pasado año. / A. P (Archivo)

El programa “persigue mejorar el estado de salud de los niños y niñas participantes, ofrecerles la oportunidad de convivir temporalmente en un entorno diferente y sensibilizar a la sociedad zamorana sobre la realidad del pueblo saharaui”, se explica.

Programa de Fomento del Empleo Agrario

Finalmente, la Diputación ha aprobado el convenio con diversos ayuntamientos para el desarrollo y ejecución del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Rurales Deprimidas, correspondiente al periodo 2025-2026, con una aportación de 120.000 euros.

La ayuda provincial permitirá financiar los costes materiales necesarios para la ejecución de obras y servicios de interés general realizados al amparo de este programa, promovido conjuntamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Junta de Castilla y León. Entre los gastos subvencionables se incluyen equipos de protección individual, materiales de construcción, herramientas, pequeña maquinaria y combustible necesario para la realización de los trabajos.

“Este programa constituye una herramienta fundamental para favorecer la contratación temporal de trabajadores agrícolas desempleados y contribuir simultáneamente a la mejora de infraestructuras y servicios municipales en el medio rural”, argumentan.