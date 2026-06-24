Cuidado mayores zamoranos: aumentan los hurtos por el método del abrazo cariñoso

La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha pedido a los ciudadanos máxima precaución para evitar los hurtos conocidos como del abrazo cariñoso o hurto cariñoso, ya que se han detectado una treintena de robos en lo que va de año por este sistema que antes los delincuentes practicaban casi exclusivamente en la capital pero que van extendiendo por la provincia. La estratagema es buscar el contacto físico con la víctima para afanarle el reloj o las joyas sin que se dé cuenta.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, emitió un comunicado para expresar "nuestra más honda preocupación por el incremento de los hurtos por el método del abrazo cariñoso. Esta práctica delictiva, que antes sufríamos sobre todo en Zamora Ciudad, se ha extendido con fuerza por nuestros pueblos. El último hurto se produjo ayer en una localidad del alfoz de Toro que acabó con la sustracción de una cadena de oro".

En lo que va de año son ya "30 los hurtos por este método del abrazo cariñoso que llevamos este año en la ciudad y provincia. Han subido más de un 50% en Zamora provincia", señaló el representante gubernativo.

En el abrazo cariñoso, explica Blanco, "los delincuentes se aproximan a la víctima, siempre personas de edad avanzada, buscando una excusa como pedir una dirección, agradecer una ayuda o simular que conocen a un familiar. Utilizan la cercanía física, el contacto y las muestras de afecto fingidas para en un descuido arrebatarles las cadenas, los relojes o las joyas sí que se den cuenta".

Para la Subdelegación de Zamora, la Policía y la Guardia Civil, indica el alto cargo, "la seguridad de nuestros mayores es una absoluta prioridad. Se está trabajando, hace falta la colaboración ciudadana y la máxima prudencia".

En este sencillo ofreció algunos consejos a los ciudadanos para evitar que se conviertan en víctimas de los malhechores: "Rogamos que recuerden tres sencillas pautas. La primera, desconfíen de desconocidos que intenten acercarse demasiado o tocarles en la vía pública. La segunda, eviten exhibir joyas de valor cuando caminen solos por la calle. Llamen de inmediato al 091 Policía Nacional sin los hechos son en la capital o al 062 Guardia Civil si el hurto se produce en la provincia si son víctimas o presencian cualquier intento de este tipo delictivo".