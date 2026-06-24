Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora

La unidad urbanística denominada Santa Eulalia, un terreno de 1.806 metros cuadrados situado entre la plaza del mismo nombre y la calle Escalinata, ha recibido la aprobación definitiva, según publica el Ayuntamiento de Zamora. Se trata de un solar situado en pleno corazón del casco antiguo donde se prevén levantar cuatro bloques de viviendas. Se trata de un primer bloque de tres alturas en un solar de 466 metros cuadrados, otro de cuatro alturas con una superficie de 255 metros y dos más de tres alturas, de 182 y 217 metros cuadrados. La edificabilidad total estimada es de 1.121 metros cuadrados.

Terrenos donde se construirán cuatro bloques de viviendas / UE Santa Eulalia

El Ayuntamiento de Zamora aprobó el pasado año inicialmente y estableció las condiciones para la aprobación definitiva del proyecto de actuación y reparcelación de la unidad de ejecución Santa Eulalia. Este trámite urbanístico afecta a unos 1.840 metros cuadrados de solares situados junto a la plaza de Santa Eulalia y las calles del Oro y de la Escalinata, entre la zona centro y el barrio de La Horta.

La Concejalía de Urbanismo del Consistorio zamorano daba el visto bueno tanto a la aprobación inicial como al proyecto de actuación y reparcelación, pero sobre este último ha determinado que antes de su aprobación definitiva es necesario realizar algunos cambios para ser acorde al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y al Plan General de Ordenación Urbana.

Aprobada en 2006, nunca entró en vigor

Esta unidad ya estuvo aprobada en el año 2006, si bien al haber trascurrido diez años sin haberse ejecutado ha sido necesario volver a tramitar el procedimiento. Se ha cambiado respecto a entonces el espacio libre privado ajardinado en el interior de la manzana, lo que permite "un tratamiento adecuado del desnivel existente entre la plaza de Santa Eulalia y la calle Escalinata.

Los terrenos son propiedad del promotor, Promontoria Real Estate, domiciliada en Madrid.

La actuación permitirá resolver un hueco urbano muy céntrico, pero que presenta un fuerte desnivel entre la parte superior y la inferior.

El Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Zamora incluye esta parcela en su ámbito, sin bien "no se encuentra afectada por ningún grado de protección arqueológica, ni afectada por el ámbito de protección de ningún BIC, salvo el propio Conjunto Histórico".

No obstante "con carácter previo a cualquier tipo de obra que implique movimientos de tierras o excavaciones en la parcela se estará a lo dispuesto en la ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León", por si pudieran aparecer vestigios de interés histórico en la zona.